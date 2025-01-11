Дмитро Вівчарюк зі сльозами розповів про діагноз 10-річного сина - відео

Дмитро Вівчарюк. Фото: скриншот

Український актор Дмитро Вівчарюк розповів про діагноз свого сина Захара. 10-річний хлопчик має розлад аутистичного спектру.

У інтерв'ю Аліні Доротюк зірка "Довбуша" відповів на закиди про те, що його дитина є хворою.

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За словами зіркового батька, більшість людей помилково вважають аутизм хворобою. Як каже Дмитро, діти із таким діагнозом просто по-іншому дивляться на світ та не мають внутрішніх обмежень. Говорячи про сина, актор не зміг втримати сліз.

"Він неймовірно крутий. Хтось каже, що у нас хвора дитина. Вона не хвора, а особлива. Для мене статус "не така, як всі" — не означає, що вона хвора. Хвора людина — це коли цироз печінки, наприклад. А це вважаю наше майбутнє, бо таких дітей дуже багато народжується зараз", — висловився актор.

Окрім того, за словами Дмитра, 10-річний син дозволяє їм з дружиною вчитися новому та дивитися на світ іншими очима.

"Захар — офігезний. Ми дуже багато чому вчимося. Він космос! Захарчик відчуває трохи іншими вібраціями. Ми живемо у рамках, він — поза ними. Він вільний, у нього свій світ", — розповів Вівчарюк.

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