"Наполеон": вийшов перший трейлер фільму Рідлі Скотта

Кадр з фільму "Наполеон". Фото: Скриншот

Вийшов трейлер історичного фільму Рідлі Скотта "Наполеон". Головну роль у фільмі грає Хоакін Фенікс. Сама стрічка вийде у прокат 22 листопада.

Трейлер опублікувала Apple TV.

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Повідомляється, що сценарій до фільму написав Девід Скарпа, а дружину Наполеона, Жозефіну, зіграє Ванесса Кірбі. Вона відома за серіалом "Корона" та стрічкою "Ціна правди".

У фільмі йдеться про знамениті битви Наполеона, його амбіції та стратегічний розум.

"Наполеон — це людина, якою я завжди був зачарований. Він з’явився з нізвідки, щоб керувати всім, але в той же час він вів серцеву війну зі своєю невірною дружиною Жозефіною. Він завоював світ, щоб спробувати завоювати і її любов", — розповів Рідлі Скотт про персонажа.

Нагадаємо, Apple планує витрачати один мільярд доларів на рік на виробництво фільмів, які будуть виходити в кінотеатрах. Корпорація прагне підвищити свій авторитет у Голлівуді та залучити передплатників до потокового сервісу.

Apple звернулася до кіностудій щодо партнерства, щоб випустити кілька фільмів у кінотеатрах цього року та низку інших фільмів у майбутньому.