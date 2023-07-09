Що зараз дивляться українці на Netflix: ТОП-10 фільмів та серіалів

Підписники платформи Netflix. Фото: Google

Стрімінгова компанія Netflix оприлюднила черговий тижневий звіт найпопулярніших фільмів та серіалів, які дивились на платформі українці. Цікаво, що в п’ятірці присутні стрічки українського виробництва.

Новини.LIVE розкаже, що саме зараз дивляться в нашій країні на Netflix.

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Топ-фільмів в Україні

Найпопулярнішим в українському сегменті Netflix став бойовик "Евакуація 2" режисера Сема Гаргрейва, знятий за мотивами коміксу Ciudad. Головну роль зіграв колишній чоловік американської співачки Майлі Сайрус, австралійський актор Кріс Гемсворт. Також серед касту стрічки є та україно-французька акторка Ольга Куриленко. Сюжет фільму розповідає про найманця Тайлера Рейка, який отримує одне з найнебезпечніших завдань у своїй кар'єрі.

Третю сходинку в тижневому рейтингу посідає український фільм "Люксембург, Люксембург" режисера Антоніо Лукіча, в якому головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови з реп-гурту "Курган і Agregat".

В ТОП-5 потрапила й стрічка "Памфір" режисера та сценариста Дмитра Сухолиткого-Собчука. Світова премʼєра стрічки пройшла на Каннському кінофестивалі. Фільм показали в програмі "Двотижневик режисера". Після цього "Памфір" відібрали до програм понад 40 фестивалів із 25 країн світу.

Події фільму розгортаються на Буковині напередодні Маланки — карнавалу із переодяганням у тварин і фольклорних персонажів, який відзначають ввечері перед "старим" Новим роком. Головний герой — заробітчанин і сімʼянин із маленького села на кордоні з Румунією, який змушений повернутися до контрабанди, щоби врятувати сина.

Також зараз українці активно дивляться романтичну комедію "Бездоганна знахідка" та іспанську драму "Крізь моє вікно: Розділені морем", які також потрапили до ТОП-5.

Топ-серіалів в Україні

Серед телешоу за переглядами в нашій країні лідирує третій сезон "Відьмака", який став останнім для 40-річного англійського актора Генрі Кавелла. На тлі ажіотажу навколо серіалу в ТОП-5 потрапили перший та другий сезони.

Друге місце серед серіалів посів шостий сезон британського науково-фантастичного шоу "Чорне дзеркало". Також серед українців популярний новий серіал Netflix "Гламур", одну з головних ролей в якому зіграла британська акторка Кім Кетролл, яка більш відома завдяки героїні Саманті в серіалі "Секс і місто".

Нове шоу розповідає про блогера-початківця Марко, який влаштовується на роботу мрії в косметичній компанії та починає приголомшливий шлях самопізнання на тлі робочого хаосу й романтичних проблем.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми, окрім сьомої частини франшизи "Місія неможлива" з Томом Крузом в головній ролі вийшли цього тижні в український прокат.

Також ми розповідали, як "дівчина Бонда" Ольга Куриленко позувала на прем'єрі від Netflix з Крісом Гемсвортом.