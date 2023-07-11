"Наполеон": вышел первый трейлер фильма Ридли Скотта
Вышел трейлер исторического фильма Ридли Скотта "Наполеон". Главную роль в фильме играет Хоакин Феникс. Сама лента выйдет в прокат 22 ноября.
Трейлер опубликовала Apple TV.
Фильм "Наполеон"
Сообщается, что сценарий к фильму написал Дэвид Скарпа, а жену Наполеона, Жозефину, сыграет Ванесса Кирби. Она известна по сериалу "Корона" и ленте "Цена правды".
В фильме речь идет о знаменитых битвах Наполеона, его амбициях и стратегическом разуме.
"Наполеон — это человек, которым я всегда был очарован. Он появился из ниоткуда, чтобы управлять всем, но в то же время он вел сердечную войну со своей неверной женой Жозефиной. Он завоевал мир, чтобы попытаться завоевать и ее любовь", — рассказал Ридли Скотт о персонаже.
Напомним, Apple планирует тратить один миллиард долларов в год на производство фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах. Корпорация стремится повысить свой авторитет в Голливуде и привлечь подписчиков к потоковому сервису.
Apple обратилась к киностудиям о партнерстве, чтобы выпустить несколько фильмов в кинотеатрах в этом году и ряд других фильмов в будущем.