"Наполеон": вышел первый трейлер фильма Ридли Скотта

Фото из фильма "Наполеон". Фото: Скриншот

Вышел трейлер исторического фильма Ридли Скотта "Наполеон". Главную роль в фильме играет Хоакин Феникс. Сама лента выйдет в прокат 22 ноября.

Трейлер опубликовала Apple TV.

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Сообщается, что сценарий к фильму написал Дэвид Скарпа, а жену Наполеона, Жозефину, сыграет Ванесса Кирби. Она известна по сериалу "Корона" и ленте "Цена правды".

В фильме речь идет о знаменитых битвах Наполеона, его амбициях и стратегическом разуме.

"Наполеон — это человек, которым я всегда был очарован. Он появился из ниоткуда, чтобы управлять всем, но в то же время он вел сердечную войну со своей неверной женой Жозефиной. Он завоевал мир, чтобы попытаться завоевать и ее любовь", — рассказал Ридли Скотт о персонаже.

Напомним, Apple планирует тратить один миллиард долларов в год на производство фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах. Корпорация стремится повысить свой авторитет в Голливуде и привлечь подписчиков к потоковому сервису.

Apple обратилась к киностудиям о партнерстве, чтобы выпустить несколько фильмов в кинотеатрах в этом году и ряд других фильмов в будущем.