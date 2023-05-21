Наталі Портман та Джуліанн Мур презентували новий фільм в Каннах: 6 хвилин овацій
На французькому Лазурному узбережжі справжній зорепад. В Каннах в самому розпалі відомий на весь світ міжнародний кінофестиваль. На прем’єру фільму "Травень, грудень" завітали виконавиці головних ролей — голлівудські акторки Джуліанн Мур та Наталі Портман.
Про це повідомляє видання Variety.
Подробиці
Стрічка американського режисера Тодда Гейнса потрапила до основної конкурсної програми Каннського кінофестивалю. То ж пропустити прем’єру стрічки, як і сам фестиваль, кінозірки не змогли. На червоній доріжці 62-річна Мур та 41-річна Портман з’явились у вишуканих сукнях.
Наталі наче перетворилась на білого лебедя в сукні з відкритими плечима. Компанію їй склав виконавець головної чоловічої ролі, голлівудський актор Чарльз Мелтон, найбільш відомий за роллю Реджі Мантла в телесеріалі "Рівердейл".
Джуліанн Мур позувала перед фотографами в закритій сукні смарагдового кольору. Акторка не стала експериментувати зі стилем та своїм образом, який відомий мільйонам кінопоціновувачам.
Після світової прем’єри фільму, глядачі аплодували акторам, режисеру та всій команді стрічці шість хвилин.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл і Сальма Гаєк вразили вишуканими сукнями в Каннах. Також ми розповідали, що франшиза "Джон Уік" з Кіану Рівзом зібрала понад мільярда доларів у прокаті.