Наталі Портман та Джуліанн Мур презентували новий фільм в Каннах: 6 хвилин овацій

Актори та режисери фільму "Травень, грудень" в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

На французькому Лазурному узбережжі справжній зорепад. В Каннах в самому розпалі відомий на весь світ міжнародний кінофестиваль. На прем’єру фільму "Травень, грудень" завітали виконавиці головних ролей — голлівудські акторки Джуліанн Мур та Наталі Портман.

Про це повідомляє видання Variety.

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Подробиці

Стрічка американського режисера Тодда Гейнса потрапила до основної конкурсної програми Каннського кінофестивалю. То ж пропустити прем’єру стрічки, як і сам фестиваль, кінозірки не змогли. На червоній доріжці 62-річна Мур та 41-річна Портман з’явились у вишуканих сукнях.

Наталі наче перетворилась на білого лебедя в сукні з відкритими плечима. Компанію їй склав виконавець головної чоловічої ролі, голлівудський актор Чарльз Мелтон, найбільш відомий за роллю Реджі Мантла в телесеріалі "Рівердейл".

Акторка Наталі Портман в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Актори Наталі Портман та Чарльз Мелтон в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Джуліанн Мур позувала перед фотографами в закритій сукні смарагдового кольору. Акторка не стала експериментувати зі стилем та своїм образом, який відомий мільйонам кінопоціновувачам.

Актори та режисери фільму "Травень, грудень" в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Акторка Джуліанн Мур в Каннах. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Після світової прем’єри фільму, глядачі аплодували акторам, режисеру та всій команді стрічці шість хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл і Сальма Гаєк вразили вишуканими сукнями в Каннах. Також ми розповідали, що франшиза "Джон Уік" з Кіану Рівзом зібрала понад мільярда доларів у прокаті.