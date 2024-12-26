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Наталка Денисенко показала чоловіка-військового після операції

26 грудня 2024 22:20
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Чоловіка Наталки Денисенко прооперували — подробиці про стан Андрія Федінчика
Акторка Наталка Денисенко з чоловіком. Фото: Instagram/natalka_denisenko
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Українська акторка Наталка Денисенко показала чоловіка-військового на лікарняному ліжку. Зірка розповіла деталі про його стан після операції. 

Артистка виклала фото в Instagram. 

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Чоловіка Наталки Денисенко прооперували

Коханий акторки Андрій Федінчик перебуває в одній із клінік Ужгорода. Наталка Денисенко з сином поруч з чоловіком. 

Його провели операцію, а тепер очікує чекає тривала і нелегка реабілітація, яка займе декілька місяців.

"Приїхали до нашого тата. Реабілітація на нас чекає дуже нелегка…Декілька місяців…І потім ще рік відновлення", — поділилася акторка.

Андрій Федінчик
Андрій Федінчик у лікарні. Фото: instagram/natalka_denisenko

Раніше Наталка Денисенко розповідала, що Андрію Федінчику зробили складну операцію, однак не зазначала якого характеру. Однак, лікар, який був відмічений в соцмережах, спеціалізується на нейрохірургії та онкології.

Нагадаємо, Наталка Денисенко придбала квартиру в елітному ЖК.  Також акторка знялась у спокусливій фотосесії лише в спідній білизні.

шлюб Андрій Федінчик операція актори Наталка Денисенко військовослужбовці

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:16 На авто львів'янина впали уламки фасаду — на чий бік став суд

20:59 Суркіса вперше сфотографували з новонародженим онуком

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