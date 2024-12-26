Чоловіка Наталки Денисенко прооперували — подробиці про стан Андрія Федінчика

Наталка Денисенко показала чоловіка-військового після операції
Українська акторка Наталка Денисенко показала чоловіка-військового на лікарняному ліжку. Зірка розповіла деталі про його стан після операції.
Артистка виклала фото в Instagram.
Чоловіка Наталки Денисенко прооперували
Коханий акторки Андрій Федінчик перебуває в одній із клінік Ужгорода. Наталка Денисенко з сином поруч з чоловіком.
Його провели операцію, а тепер очікує чекає тривала і нелегка реабілітація, яка займе декілька місяців.
"Приїхали до нашого тата. Реабілітація на нас чекає дуже нелегка…Декілька місяців…І потім ще рік відновлення", — поділилася акторка.
Раніше Наталка Денисенко розповідала, що Андрію Федінчику зробили складну операцію, однак не зазначала якого характеру. Однак, лікар, який був відмічений в соцмережах, спеціалізується на нейрохірургії та онкології.
Нагадаємо, Наталка Денисенко придбала квартиру в елітному ЖК. Також акторка знялась у спокусливій фотосесії лише в спідній білизні.
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