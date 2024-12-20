Наталка Денисенко придбала нову квартиру в елітному ЖК Києва — фото

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка Наталка Денисенко похизувалася коштовним придбанням. Зірка серіалу "Кріпосна" стала власницею квартири в елітному київському ЖК.

Радісною новиною Наталка поділилася в Instagram.

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До свого дня народження, який Наталка відсвяткувала 17 грудня, вона вирішила зробити собі особливий подарунок. Акторка обрала нову квартиру в одному з житлових комплексів столиці.

"Ось мій важливий день, про який я дуже хочу розповісти. Я прийшла вже не просто подивитися на цей житловий комплекс, я хочу знайти тут квартиру своєї мрії. Цей вид, який буде відкриватися із цих верхніх поверхів, це те, про що я завжди мріяла. Хочу залишатися в Україні і жити в прекрасному комплексі нашої столиці", — поділилася Денисенко.

Наталка Денисенко придбала квартиру в Києві. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наразі будинок перебуває на етапі будівництва, але у stories Наталка показала на макеті, який вигляд буде мати її майбутнє житло. Зірка зізналася, що давно мріяла про таку квартиру та сподівається, що вже наступного року зможе заїхати у нові апартаменти.

"На наступний свій день народження хочу прийти і показати вам свою добудовану квартиру перед тим, як починатиму там ремонт", — написала зірка.

Наталка Денисенко показала свій майбутній будинок. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Житловий комплекс, який обрала акторка, знаходиться у Печерському районі Києва. З верхніх поверхів відкривається чудовий вид на центр міста. Окрім того, на території комплексу будуть розташовані фітнес-центр з басейном, триповерховий ресторан, дитячий центр, зони відпочинку та торгівельно-офісний центр.

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