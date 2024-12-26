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Наталья Денисенко показала мужа-военного после операции

26 декабря 2024 22:20
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Мужчину Наталки Денисенко прооперировали - подробности о состоянии Андрея Фединчика
Актриса Наталья Денисенко с мужем. Фото: Instagram/natalka_denisenko
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Украинская актриса Наталья Денисенко показала мужа-военного на больничной койке. Звезда рассказала детали о его состоянии после операции.

Артистка выложила фото в Instagram.

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Мужа Наталки Денисенко прооперировали

Любимый актрисы Андрей Фединчик находится в одной из клиник Ужгорода. Наталья Денисенко с сыном рядом с мужем.

Ему провели операцию, а теперь ждет продолжительная и нелегкая реабилитация, которая займет несколько месяцев.

"Приехали к нашему папе. Реабилитация нас ждет очень нелегкая… Несколько месяцев… И потом еще год восстановления", — поделилась актриса.

Андрей Фединчик
Андрей Фединчик в больнице. Фото: instagram/natalka_denisenko

Ранее Наталья Денисенко рассказывала, что Андрею Фединчику сделали сложную операцию, однако не говорила, какого характера. Однако врач, который был отмечен в соцсетях, специализируется на нейрохирургии и онкологии.

Напомним, Наталья Денисенко приобрела квартиру в элитном ЖК. Также актриса снялась в соблазнительной фотосессии только в нижнем белье.

брак Андрей Фединчик операция актеры Наталка Денисенко военнослужащие

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22:13 Бизнесмен Криппа хочет создать футбольный клуб под брендом NAVI

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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