Мужчину Наталки Денисенко прооперировали - подробности о состоянии Андрея Фединчика

Наталья Денисенко показала мужа-военного после операции
Украинская актриса Наталья Денисенко показала мужа-военного на больничной койке. Звезда рассказала детали о его состоянии после операции.
Артистка выложила фото в Instagram.
Мужа Наталки Денисенко прооперировали
Любимый актрисы Андрей Фединчик находится в одной из клиник Ужгорода. Наталья Денисенко с сыном рядом с мужем.
Ему провели операцию, а теперь ждет продолжительная и нелегкая реабилитация, которая займет несколько месяцев.
"Приехали к нашему папе. Реабилитация нас ждет очень нелегкая… Несколько месяцев… И потом еще год восстановления", — поделилась актриса.
Ранее Наталья Денисенко рассказывала, что Андрею Фединчику сделали сложную операцию, однако не говорила, какого характера. Однако врач, который был отмечен в соцсетях, специализируется на нейрохирургии и онкологии.
Напомним, Наталья Денисенко приобрела квартиру в элитном ЖК. Также актриса снялась в соблазнительной фотосессии только в нижнем белье.
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