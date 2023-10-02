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Нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2023": хто став переможцем

2 жовтня 2023 01:48
оновлено: 02:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2023": хто став переможцем
Переможниця фіналу нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023" Анастасія Димид. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Переможцем у фіналі нацвідбору на участь у "Дитяче Євробачення-2023" стала наймолодша конкурсантка. Призеркою є дев’ятирічна Анастасія Димид.

Про це повідомляє ДМ Суспільного.

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Переможець фіналу нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2023"

"Я переможу на цьогорічному Нацвідборі, бо я завзято і наполегливо працювала задля цього моменту все життя!" — поділилася Анастасія Димид під час перебігу конкурсу.

За результатами голосування українці обрали в журі Ігоря Кондратюка, Jerry Heil та alyona alyona. 

Переможця обирали у два етапи — за два дні до фіналу і під час трансляції конкурсу наживо. Виступ Анастасії Димид оцінили в 9 балів: 4 — від журі та 5 — від глядачів.

Переможниця Анастасія Димид із журі
Переможниця Анастасія Димид із журі. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

У фіналі взяли участь:

  • Polina  Babiy (8 балів),
  • Анастасія Димид (9 балів),
  • Анастасія Бєлібова (6 балів),
  • Денис Грищук (3 бали),
  • гурт 3ʼbeauties(5 балів).

"Дев’ятирічна Анастасія Димид родом із села Гошів Івано-Франківської області. Анастасія прагне нести людям радість і вірить, що її голос залишає слід у серцях слухачів та пробуджує незабутні емоції. Каже, що її суперсила в тому, що вона українка. Настя мріє стати відомою на весь світ співачкою, прагне до самовдосконалення та музичних експериментів, бо переконана: творчий процес — це постійний саморозвиток", — розповідає видання. 

Анастасія представлятиме Україну на 21 Дитячому пісенному конкурсі "Євробачення" у Франції. Фінал запланований на 26 листопада, в Палаці Нікайя у Ніцці. 

Нагадаємо, що голосування за переможця Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023" вперше в історії відбулося в мобільному застосунку "Дія". Воно пройшло онлайн у два етапи. 

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