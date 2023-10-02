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Нацотбор на "Детское Евровидение-2023": кто стал победителем

2 октября 2023 01:48
обновлено: 02:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Нацотбор на "Детское Евровидение-2023": кто стал победителем
Победительница финала нацотбора на "Детское Евровидение-2023" Анастасия Димид
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Победителем в финале нацотбора на участие в "Детском Евровидении-2023" стала самая молодая конкурсантка. Призером является девятилетняя Анастасия Димид.

Об этом сообщает ДМ Общественного.

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Победитель финала нацотбора на "Детское Евровидение-2023"

"Я смогу победить на нынешнем Нацотборе, потому что я упорно работала ради этого момента всю жизнь!" — поделилась Анастасия Димид в ходе конкурса.

По результатам голосования украинцы избрали в жюри Игоря Кондратюка, Jerry Heil и alyona alyona.

Победителя выбирали в два этапа — за два дня до финала и во время трансляции конкурса вживую. Выступление Анастасии Димид оценили в 9 баллов: 4 — от жюри и 5 — от зрителей.

Победительница Анастасия Димид из жюри
Победительница Анастасия Димид из жюри. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

В финале приняли участие:

  • Polina Babiy (8 баллов),
  • Анастасия Димид (9 баллов),
  • Анастасия Белибова (6 баллов),
  • Денис Грищук (3 балла),
  • группа 3ʼbeauties(5 баллов).

"Девятилетняя Анастасия Димид родом из села Гошей Ивано-Франковской области. Анастасия стремится нести людям радость и верит, что ее голос оставляет след в сердцах слушателей и пробуждает незабываемые эмоции. Говорит, что ее суперсила в том, что она украинка. Настя мечтает стать известной на весь мир певицей, стремится к самосовершенствованию и музыкальным экспериментам, потому что убеждена: творческий процесс — это постоянное саморазвитие", — рассказывает издание.

Анастасия будет представлять Украину на 21 Детском песенном конкурсе "Евровидение" во Франции. Финал запланирован на 26 ноября, во Дворце Никайя в Ницце.

Напомним, что голосование за победителя Национального отбора на "Детское Евровидение-2023" впервые в истории состоялось в мобильном приложении "Дия". Оно прошло онлайн в два этапа.

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