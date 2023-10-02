Нацотбор на "Детское Евровидение-2023": кто стал победителем
Победителем в финале нацотбора на участие в "Детском Евровидении-2023" стала самая молодая конкурсантка. Призером является девятилетняя Анастасия Димид.
Об этом сообщает ДМ Общественного.
Победитель финала нацотбора на "Детское Евровидение-2023"
"Я смогу победить на нынешнем Нацотборе, потому что я упорно работала ради этого момента всю жизнь!" — поделилась Анастасия Димид в ходе конкурса.
По результатам голосования украинцы избрали в жюри Игоря Кондратюка, Jerry Heil и alyona alyona.
Победителя выбирали в два этапа — за два дня до финала и во время трансляции конкурса вживую. Выступление Анастасии Димид оценили в 9 баллов: 4 — от жюри и 5 — от зрителей.
В финале приняли участие:
- Polina Babiy (8 баллов),
- Анастасия Димид (9 баллов),
- Анастасия Белибова (6 баллов),
- Денис Грищук (3 балла),
- группа 3ʼbeauties(5 баллов).
"Девятилетняя Анастасия Димид родом из села Гошей Ивано-Франковской области. Анастасия стремится нести людям радость и верит, что ее голос оставляет след в сердцах слушателей и пробуждает незабываемые эмоции. Говорит, что ее суперсила в том, что она украинка. Настя мечтает стать известной на весь мир певицей, стремится к самосовершенствованию и музыкальным экспериментам, потому что убеждена: творческий процесс — это постоянное саморазвитие", — рассказывает издание.
Анастасия будет представлять Украину на 21 Детском песенном конкурсе "Евровидение" во Франции. Финал запланирован на 26 ноября, во Дворце Никайя в Ницце.
Напомним, что голосование за победителя Национального отбора на "Детское Евровидение-2023" впервые в истории состоялось в мобильном приложении "Дия". Оно прошло онлайн в два этапа.