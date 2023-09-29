У "Дії" стартувало голосування за переможця Нацвідбору "Дитячого Євробачення-2023"

"Дитяче Євробачення-2023" пройде у Франції. Фото: Google

Розпочато перший етап глядацького голосування за переможця Національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023", яке вперше в історії відбудеться в мобільному застосунку "Дія". Воно пройде онлайн у два етапи.

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення", яке займається як дорослим, так і дитячим "Євробаченням" в нашій країні.

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Опитування (перший етап) триватиме з 10:00 29 вересня (п’ятниця) до 10:00 1 жовтня (неділя). Для ознайомлення користувачів із піснями фіналістів у мобільному застосунку розміщено презентаційне відео з піснями учасників.

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Послуги" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з кандидатів:

POLINA BABIY — Universe

Анастасія Димид — "Квітка"

Анастасія Бєлібова — "Сильна"

Денис Грищук — Dance

Гурт 3ʼbeauties — Power of Love

Як і в попередні роки, переможця фіналу відбору визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Другий етап онлайн-голосування

Він відбудеться під час трансляції фіналу Національного відбору: опитування відкриється в застосунку "Дія" 1 жовтня. Повторно проголосувати за одного з кандидатів або змінити свій вибір, віддавши голос за іншого учасника, можна буде орієнтовно протягом 20 хвилин після того, як усі фіналісти виконають свої пісні наживо.

Ведучі фіналу Національного відбору, Тімур Мірошниченко та Анна Тульєва, оголосять про початок і завершення онлайн-голосування в прямому ефірі. Результати глядацького голосування стануть відомі в фіналі відбору.Трансляція розпочнеться у неділю, 1 жовтня, о 18:00.

Нагадаємо, раніше ми писали, що конкурс "Євробачення" нагородили престижною премією. Також ми розповідали, що Бельгія першою оголосила свого представника на "Євробачення-2024".