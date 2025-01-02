Нацвідбір на Євробачення 2025 — порядкові номери претендентів, серед яких глядачі оберуть десятого фіналіста Нацвідбору

Нацвідбір на Євробачення 2025 — порядкові номери претендентів
"Суспільне Мовлення" провело жеребкування серед учасників лонглиста Національного відбору на Євробачення 2025. Із переліченого списку глядачі оберуть десятого фіналіста Нацвідбору.
Про це повідомляє пресслужба Суспільного.
Результати жеребкування лонглиста Нацвідбору
Голосування за десятого фіналіста триватиме з 13 до 17 січня у застосунку ''Дія''. Фаворит, якого оберуть глядачі, приєднається до 9 конкурсантів у фіналі Нацвідбору.
Учасники будуть розміщені у такому порядку:
1. ENLEO — "SUPERNOVA"
2. МУАЯД — "AMNESIA"
3. BRYKULETS — "Кришталі"
4. Ranrawi — "Anymore"
5. GRISANA — "Kohoney"
6. Слухай Сашу — "Живи"
7. MON FIA — "Dive Inside"
8. YAGODY — "БрамаЯ"
9. Starykova Hrystyna — "Rise"
10. FIЇNKA — "Культура"
Судді Нацвідбору раніше вже обрали 9 фіналістів:
- Future Culture — Waste My Time
- KHAYAT — HONOR
- KRYLATA — STAY TRUE
- MOLODI — my sea
- Ziferblat — Bird of pray
- Абіє — Дім
- ДК Енергетик — Сіль
- Маша Кондратенко — No time to cry
- Влад Шериф — Wind of change
Фінал Нацвідбору 2025 відбудеться 8 лютого 2025 року. Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у Базелі (Швейцарія) у травні.
Нагадаємо, учасник українського Нацвідбору TESLENKO вирішив представити на Євробаченні іншу країну. Також співачка Оля Полякова розповіла, чи дійсно готувалась до участі в Євробаченні.
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