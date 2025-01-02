Нацвідбір на Євробачення 2025 — порядкові номери претендентів, серед яких глядачі оберуть десятого фіналіста Нацвідбору

Євробачення 2025. Фото: Суспільне Культура

"Суспільне Мовлення" провело жеребкування серед учасників лонглиста Національного відбору на Євробачення 2025. Із переліченого списку глядачі оберуть десятого фіналіста Нацвідбору.

Про це повідомляє пресслужба Суспільного.

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Голосування за десятого фіналіста триватиме з 13 до 17 січня у застосунку ''Дія''. Фаворит, якого оберуть глядачі, приєднається до 9 конкурсантів у фіналі Нацвідбору.

Учасники будуть розміщені у такому порядку:

1. ENLEO — "SUPERNOVA"

2. МУАЯД — "AMNESIA"

3. BRYKULETS — "Кришталі"

4. Ranrawi — "Anymore"

5. GRISANA — "Kohoney"

6. Слухай Сашу — "Живи"

7. MON FIA — "Dive Inside"

8. YAGODY — "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna — "Rise"

10. FIЇNKA — "Культура"

Судді Нацвідбору раніше вже обрали 9 фіналістів:

Future Culture — Waste My Time

KHAYAT — HONOR

KRYLATA — STAY TRUE

MOLODI — my sea

Ziferblat — Bird of pray

Абіє — Дім

ДК Енергетик — Сіль

Маша Кондратенко — No time to cry

Влад Шериф — Wind of change

Фінал Нацвідбору 2025 відбудеться 8 лютого 2025 року. Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у Базелі (Швейцарія) у травні.

Нагадаємо, учасник українського Нацвідбору TESLENKO вирішив представити на Євробаченні іншу країну. Також співачка Оля Полякова розповіла, чи дійсно готувалась до участі в Євробаченні.