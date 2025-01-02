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Нацвідбір на Євробачення 2025 — порядкові номери претендентів

2 січня 2025 17:35
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Нацвідбір на Євробачення 2025 — порядкові номери претендентів, серед яких глядачі оберуть десятого фіналіста Нацвідбору
Євробачення 2025. Фото: Суспільне Культура
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

"Суспільне Мовлення" провело жеребкування серед учасників лонглиста Національного відбору на Євробачення 2025. Із переліченого списку глядачі оберуть десятого фіналіста Нацвідбору.

Про це повідомляє пресслужба Суспільного.

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Голосування за десятого фіналіста триватиме з 13 до 17 січня у застосунку ''Дія''. Фаворит, якого оберуть глядачі, приєднається до 9 конкурсантів у фіналі Нацвідбору.

Учасники будуть розміщені у такому порядку:

1. ENLEO — "SUPERNOVA"
2. МУАЯД — "AMNESIA"
3. BRYKULETS — "Кришталі"
4. Ranrawi — "Anymore"
5. GRISANA — "Kohoney"
6. Слухай Сашу — "Живи"
7. MON FIA — "Dive Inside"
8. YAGODY — "БрамаЯ"
9. Starykova Hrystyna — "Rise"
10. FIЇNKA — "Культура"

Судді Нацвідбору раніше вже обрали 9 фіналістів:

  • Future Culture — Waste My Time
  • KHAYAT — HONOR
  • KRYLATA — STAY TRUE
  • MOLODI — my sea
  • Ziferblat — Bird of pray
  • Абіє — Дім
  • ДК Енергетик — Сіль
  • Маша Кондратенко — No time to cry
  • Влад Шериф — Wind of change

Фінал Нацвідбору 2025 відбудеться 8 лютого 2025 року. Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у Базелі (Швейцарія) у травні.

Нагадаємо, учасник українського Нацвідбору TESLENKO вирішив представити на Євробаченні іншу країну. Також співачка Оля Полякова розповіла, чи дійсно готувалась до участі в Євробаченні. 

Євробачення співак українські зірки співачка конкурс

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