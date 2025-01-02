Нацотбор на Евровидение 2025 – порядковые номера претендентов, среди которых зрители выберут десятого финалиста Нацотбора

Евровидение 2025. Фото: Суспільне Культура

"Суспільне Мовлення" провела жеребьевку среди участников лонглиста Национального отбора на Евровидение 2025. Из перечисленного списка зрители выберут десятого финалиста Нацотбора.

Об этом сообщает пресс-служба Суспільного.

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Результаты жеребьевки лонглиста Нацотбора

Голосование за десятого финалиста продлится с 13 по 17 января в приложении ''Дія''. Фаворит, которого выберут зрители, присоединится к 9 конкурсантам в финале Нацотбора.

Участники будут размещены в следующем порядке:

1. ENLEO — "SUPERNOVA"

2. МУАЯД — "AMNESIA"

3. BRYKULETS — "Кришталі"

4. Ranrawi — "Anymore"

5. GRISANA — "Kohoney"

6. Слухай Сашу — "Живи"

7. MON FIA — "Dive Inside"

8. YAGODY — "БрамаЯ"

9. Starykova Hrystyna — "Rise"

10. FIЇNKA — "Культура"

Судьи Нацотбора ранее уже взбрали 9 финалистов:

Future Culture — Waste My Time

KHAYAT — HONOR

KRYLATA — STAY TRUE

MOLODI — my sea

Ziferblat — Bird of pray

Абіє — Дім

ДК Енергетик — Сіль

Маша Кондратенко — No time to cry

Влад Шериф — Wind of change

Финал Нацотбора 2025 года состоится 8 февраля 2025 года. Международный песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в Базеле (Швейцария) в мае.

Напомним, участник украинского Национального отбора TESLENKO решил представить на Евровидении другую страну. Также певица Оля Полякова рассказала, действительно ли готовилась к участию в Евровидении.