Нацотбор на Евровидение 2025 – порядковые номера претендентов, среди которых зрители выберут десятого финалиста Нацотбора

Нацотбор на Евровидение 2025 — порядковые номера претендентов
"Суспільне Мовлення" провела жеребьевку среди участников лонглиста Национального отбора на Евровидение 2025. Из перечисленного списка зрители выберут десятого финалиста Нацотбора.
Об этом сообщает пресс-служба Суспільного.
Результаты жеребьевки лонглиста Нацотбора
Голосование за десятого финалиста продлится с 13 по 17 января в приложении ''Дія''. Фаворит, которого выберут зрители, присоединится к 9 конкурсантам в финале Нацотбора.
Участники будут размещены в следующем порядке:
1. ENLEO — "SUPERNOVA"
2. МУАЯД — "AMNESIA"
3. BRYKULETS — "Кришталі"
4. Ranrawi — "Anymore"
5. GRISANA — "Kohoney"
6. Слухай Сашу — "Живи"
7. MON FIA — "Dive Inside"
8. YAGODY — "БрамаЯ"
9. Starykova Hrystyna — "Rise"
10. FIЇNKA — "Культура"
Судьи Нацотбора ранее уже взбрали 9 финалистов:
- Future Culture — Waste My Time
- KHAYAT — HONOR
- KRYLATA — STAY TRUE
- MOLODI — my sea
- Ziferblat — Bird of pray
- Абіє — Дім
- ДК Енергетик — Сіль
- Маша Кондратенко — No time to cry
- Влад Шериф — Wind of change
Финал Нацотбора 2025 года состоится 8 февраля 2025 года. Международный песенный конкурс "Евровидение-2025" состоится в Базеле (Швейцария) в мае.
Напомним, участник украинского Национального отбора TESLENKO решил представить на Евровидении другую страну. Также певица Оля Полякова рассказала, действительно ли готовилась к участию в Евровидении.
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