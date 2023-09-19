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Назбирала грибів і зварила суп: Даша Астаф'єва показала, як відпочиває у Карпатах

19 вересня 2023 10:21
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Назбирала грибів і сварила суп: Даша Астаф'єва показала, як відпочиває у Карпатах
Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва зараз відпочиває у Карпатах. Відпустку дівчина проводить зі своїм коханим, якого не показує. Пара надає перевагу активному відпочинку, тому цього разу вони вирушили у ліс збирати гриби. 

Про це Астаф'єва розповіла у сторіс у своєму Instagram

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Даша Астаф'єва показала, як у лісі збирає гриби і розповіла, що отримує від цього величезне задоволення!

 

даша астафьева
Даша Астафьева збирає гриби. Фото: Instagram da_astafieva
Фото: Instagram da_astafieva

"Окремий вид задоволення знайти таких малюків один в один, і з ціленьких зробити юшку". — написала співачка у сторіс в Instagram.

Це вона і зробила! Даша з коханим знайшли достатньо грибів у лісі і приготували суп. Зірка пообіцяла, що скоро поділиться рецептом. 

 

Фото: Instagram da_astafieva
Фото: Instagram da_astafieva

Також Астаф'єва збирала ожину і насолоджувалася казковими видами українських Карпат. 

Нагадаємо, днями Даша Астаф'єва влаштувала яскраву фотосесію. А ще  зворушила словами про українських захисників.


 

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