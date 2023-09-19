Назбирала грибів і сварила суп: Даша Астаф'єва показала, як відпочиває у Карпатах

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва зараз відпочиває у Карпатах. Відпустку дівчина проводить зі своїм коханим, якого не показує. Пара надає перевагу активному відпочинку, тому цього разу вони вирушили у ліс збирати гриби.

Про це Астаф'єва розповіла у сторіс у своєму Instagram.

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Даша Астаф'єва показала, як у лісі збирає гриби і розповіла, що отримує від цього величезне задоволення!

Даша Астафьева збирає гриби. Фото: Instagram da_astafieva

"Окремий вид задоволення знайти таких малюків один в один, і з ціленьких зробити юшку". — написала співачка у сторіс в Instagram.

Це вона і зробила! Даша з коханим знайшли достатньо грибів у лісі і приготували суп. Зірка пообіцяла, що скоро поділиться рецептом.

Також Астаф'єва збирала ожину і насолоджувалася казковими видами українських Карпат.

Нагадаємо, днями Даша Астаф'єва влаштувала яскраву фотосесію. А ще зворушила словами про українських захисників.



