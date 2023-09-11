Що відчуває Даша Астаф'єва до українських захисників – емоційні слова

Українська співачка Даша Астаф'єва на презентації своєї книги. Фото: Instagram Даші Астаф'євої

Відома українська співачка, модель та акторка Даша Астаф’єва розповіла про військовослужбовців. Зокрема, популярна виконавиця зізналася, що на початку спілкування з українськими захисниками вона відкрила для себе новий вид стосунків між людьми.

Відверте зізнання з’явилося на офіційній сторінці Даші Астаф’євої у Instagram.

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Публікація співачки

Українська артистка зізналася, що під час спілкування з воїнами їй вдалося відкрити у собі приховані відчуття. Причому, таке Даша відчула лише тоді, коли почала спілкуватися та товаришувати з українськими захисниками.

"Коли я почала товаришувати з воїнами, то відкрила для себе якийсь зовсім новий вид людських стосунків. Ні, я завжди високо оцінювала дружбу та справжню близькість між людьми. Я вмію бути спокійною підтримкою і дурною сміхотункою, порадницею і мовчазною опорою. Але лише спілкуючись із військовими, я відкрила приховані глибини емпатії", — зізналася Даша Астаф’єва.

Публікація української співачки Даші Астаф'євої. Фото: скриншот з Instagram

Вона закликала українців не боятися проявляти свої почуття, коли вони перебувають поруч з військовими. Даша стверджує, що це нормально показувати свої емоції до військових під час війни.

"У всіх своя історія. Комусь хочеться заплакати, обійняти воїна, бо він втратив близького на фронті. Хтось відчуває провину й хоче попросити вибачення. Іншому важливо стати другом військового, якого він майже не знає. Когось тягне просто нагодувати хлопців чи подарувати амулет. Усі емоційні "оголення" нормальні", — також додала співачка.

Життя під час війни

Українська виконавиця, яка до початку війни мала успішну кар’єру співачки та знімалася у різних журналах майже без одягу, нещодавно змінила своє життя. З початком вторгнення Даша Астаф’єва змінила сцену на допомогу військовим, показуючи навіть й те, що вона чистить картоплю.

Публікація Даші Астаф'євої на початку війни. Фото: скриншот з Instagram

"Розповіли, шо та як… Плюс мішок картоплі. Наші люди найкращі", — коротко підписувала свої фотографії українська співачка.

Також Даша показувала й те, як вона вперше виступила перед українськими захисниками у Гостомелі на Київщині.

Публікація Даші Астаф'євої з українськими захисниками. Фото: скриншот з Instagram

"Побачивши все це горе, яке наробили вороги, неможливо розвидіти. Неможливо прийняти той факт, що асвабадітєлі десь собі ходять і живуть далі… Продовжують множити зло по всьому білому світу. Спокійно сплять та виховують своїх дітей. Живих… В той час, коли є українці, які назавжди стали янголами цієї страшної та несправедливої війни", — зазначила Даша Астаф’єва.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Даша Астаф’єва вперше зізналася, чому в неї досі немає дітей.

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Даша Астаф’єва згадала, як кохання допомогло їй на початку війни.

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