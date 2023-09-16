Даша Астаф'єва з серпом приміряла образ міфічної істоти

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Модель та волонтерка Даша Астаф’єва влаштувала яскраву фотосесію. Зірка приміряла образ міфічної істоти.

Даша опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Даша Астаф'єва на атмосферних фото позує у вишиванці, з яскравим макіяжем та серпом. За словами зірки, це образ Марени, яка приходила на виднокóлі зимної осени.

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"Мала коси чорні, як небо лютневої ночі. А шкіру білу, як снігову ковдру, але не настільки, аби осліпити. Бо ж вона не завдає шкоди — вона проводить нас між світами. На всіх чекає ця стріча. Марена всім подасть руку", — ділиться Астаф’єва.

У багатьох вимірах, за словами Даші, у тому числі й у старослов'янському, наші предки вважали, що зима — це смерть, але за нею неодмінно приходила весна, відродження. Це все частини циклу. Тому Марена ні хороша, ні погана, ні зла, ні добра — як Праматір — усе в ній. Марена любить тих, хто володіє силою. Власне, може цією силою наділити. І тільки ми здатні скерувати її на місію та на захист.

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"У нашому з вами випадку, на захист від імперських вошей — росіян. Це ті, хто асболютно несправедливо, й своєчасно пришвидшують зустріч наших воїнів у межисвітті. Звідки в болотяних береться оця впевненість у тому, що вони мають право відбирати наші життя, нищити, виїдати, мучити, шматувати, втручатися в наші долі?"...в боженята пнуться"! Думають, багато можуть. Але українці ще від світанку землі були зароджені незнищенними. Ви тільки зупиніться і згадайте, через що ми пройшли. Ви тільки усвідомте, що ми переживаємо зараз. На жаль, і тут прослідковується циклічність історії й самого життя", — говорить Астаф'єва.

Даша переконана, нам нічого більше не залишається, окрім як взяти до рук чорний серп, й відсікти сумніви, відсікти страх. Бути тими, хто береже свою землю з усіх сил, й з усіх своїх можливостей.

"Пам'ятайте, зима потрібна для того, аби ми відродилися у новій весні. Адже після кожної темряви, обов'язково приходить світло", — підсумувала Астаф’єва.

Нещодавно Даша Астаф’єва порадувала фоловерів стильною фотосесію. Зірка знялася в промокампанії модного бренду.

Даша Астаф’єва з початку повномасштабного вторгнення активно бере участь у волонтерстві та різних заходах, які наближають перемогу українців, і вирішила порадувати фоловерів серією ніжних світлин.