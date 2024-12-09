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Не боюсь смерті — Джолі зізналась, ким стала б замість акторства

9 грудня 2024 06:30
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Джолі розповіла, ким би працювала замість акторства — шокуюче відео
Американська акторка Анджеліна Джолі на шоу The Tonight Show NBC. Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі відвідала The Tonight Show NBC з Джиммі Феллоном. Зірка шокувала одкровенням про професію, яку обрала для себе перед акторством. Якби не успіх у кіно, вона б займалась зовсім інакшою справою.

Випуск опублікували на YouTube. 

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На шоу The Tonight Show NBC ведучий Джиммі Феллон запитав Джолі про її альтернативний варіант професії. Він уточнив, чи правда, що до того, як стати актрисою, Анджеліна вчилися на директора похоронного бюро. Зірка ствердно відповіла: "Так". 

"Оскільки я не боюся смерті і мені це подобається, я подумала, що це буде чудовим кар'єрним шляхом... Я можу зробити щось тут. Це моя запасна кар'єра", — пояснила зірка своє рішення прийняте в молодості. Ідея виникла в неї після похорону дідуся.

Також відомо, що Джолі має ліцензію пілота літака і ця справа їй теж дуже до вподоби. 

"Я пілот. І мій син Меддокс теж навчається на пілота. Він насправді тепер уже пілот", — розповіла акторка.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі заборонила батькам колишнього чоловіка бачити дітей.  Також зірка пояснила, як її діти ставляться до публічності та хто з них найбільше прагне бути "поза кадром".

смерть Анджеліна Джолі Голлівуд актори похорон

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