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Не боюсь смерти — Джоли призналась, кем стала бы вместо актерства

9 декабря 2024 06:30
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Джоли рассказала, кем бы работала вместо актерства - шокирующее видео
Американская актриса Анджелина Джоли на шоу The Tonight Show NBC. Фото: скриншот
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила The Tonight Show NBC с Джимми Феллоном. Звезда шокировала откровением о профессии, которую выбрала для себя перед актерством. Если бы не успех в кино, она бы занималась совсем другим делом.

Выпуск был опубликован на YouTube.

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Джоли рассказала, кем бы работала вместо актерства

На шоу The Tonight Show NBC ведущий Джимми Феллон спросил Джоли о ее альтернативном варианте профессии. Он уточнил, правда ли, что прежде чем стать актрисой, Анджелина учились на директора похоронного бюро. Звезда утвердительно ответила: "Да".

"Поскольку я не боюсь смерти и мне это нравится, я подумала, что это будет отличным карьерным путем... Я могу сделать что-нибудь здесь. Это моя запасная карьера", — пояснила звезда свое решение принятое в молодости. Идея возникла у нее после похорон дедушки.

Также известно, что Джоли имеет лицензию пилота самолета и это дело ей тоже очень нравится.

"Я пилот. И мой сын Меддокс тоже учится на пилота. Он действительно теперь уже пилот", — рассказала актриса.

Напомним, Анджелина Джоли запретила родителям бывшего супруга видеть детей. Также звезда объяснила, как ее дети относятся к публичности и кто из них больше всего стремится быть "вне кадра".

смерть Анджелина Джоли Голливуд актеры похороны

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