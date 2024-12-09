Джоли рассказала, кем бы работала вместо актерства - шокирующее видео

Американская актриса Анджелина Джоли на шоу The Tonight Show NBC. Фото: скриншот

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила The Tonight Show NBC с Джимми Феллоном. Звезда шокировала откровением о профессии, которую выбрала для себя перед актерством. Если бы не успех в кино, она бы занималась совсем другим делом.

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На шоу The Tonight Show NBC ведущий Джимми Феллон спросил Джоли о ее альтернативном варианте профессии. Он уточнил, правда ли, что прежде чем стать актрисой, Анджелина учились на директора похоронного бюро. Звезда утвердительно ответила: "Да".

"Поскольку я не боюсь смерти и мне это нравится, я подумала, что это будет отличным карьерным путем... Я могу сделать что-нибудь здесь. Это моя запасная карьера", — пояснила звезда свое решение принятое в молодости. Идея возникла у нее после похорон дедушки.

Также известно, что Джоли имеет лицензию пилота самолета и это дело ей тоже очень нравится.

"Я пилот. И мой сын Меддокс тоже учится на пилота. Он действительно теперь уже пилот", — рассказала актриса.

Напомним, Анджелина Джоли запретила родителям бывшего супруга видеть детей. Также звезда объяснила, как ее дети относятся к публичности и кто из них больше всего стремится быть "вне кадра".