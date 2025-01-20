Дональд Трамп не зміг поцілувати Меланію на інавгурації — смішне відео

Не дала — поцілунок Дональда та Меланії Трамп розірвав мережу
Незручний момент під час інавгурації 47-го американського президента Дональда Трампа розбурхав мережу. Прихильники американських лідерів здивовані холодними стосунками подружжя. Поцілунок республіканця з дружиною Меланією абсолютно не вдався.
Відео виклали в соцмережі.
Дональд Трамп не зміг поцілувати дружину Меланію
@dailymail
Donald Trump and his wife Melania had an affectionate moment as he entered his inauguration ceremony… But his kiss appeared to be interrupted by Melania’s rather large hat. #donaldtrump #melaniatrump #trump #inauguration♬ original sound - Daily Mail
Під час інавгурації Дональд Трамп схотів цьомкнути свою дружину Меланію в щоку. Втім, між ними виникла непереборна перешкода — капелюшок першої леді.
@skynews
Watch the awkward moment US president-elect #DonaldTrump leaned in for a kiss with his wife #MelaniaTrump ahead of his #inauguration♬ original sound - Sky News - Sky News
Тому найвпливовіше американське подружжя обмежилось "повітряним поцілунком", і Меланія залишилась задоволеною. Проте так не скажеш про Дональда Трампа. Він трохи скривився, але потім знову повернувся до святкування. Інтернет-користувачі були шоковані сімейною сценою.
- Очевидно, що вона ніколи не зніме капелюха. Особливо в ліжку...
- Вона вдягла той капелюх, щоб він не міг її торкнутися.
- Я не бачу, що дружина любить його. Все лише заради грошей...
Нагадаємо, що вдягнула Меланія Трамп на інавгурацію свого чоловіка. Також ми ділились головними правилами стилю першої леді США.
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