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Не дала — поцілунок Дональда та Меланії Трамп розірвав мережу

20 січня 2025 22:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Дональд Трамп не зміг поцілувати Меланію на інавгурації — смішне відео
Дональд Трамп поцілував Меланію Трамп. Фото: instagram/firstfamilytrumps
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Незручний момент під час інавгурації 47-го американського президента Дональда Трампа розбурхав мережу. Прихильники американських лідерів здивовані холодними стосунками подружжя. Поцілунок республіканця з дружиною Меланією абсолютно не вдався. 

Відео виклали в соцмережі. 

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Дональд Трамп не зміг поцілувати дружину Меланію

@dailymail

Donald Trump and his wife Melania had an affectionate moment as he entered his inauguration ceremony… But his kiss appeared to be interrupted by Melania’s rather large hat. #donaldtrump #melaniatrump #trump #inauguration

♬ original sound - Daily Mail

Під час інавгурації Дональд Трамп схотів цьомкнути свою дружину Меланію в щоку. Втім, між ними виникла непереборна перешкода — капелюшок першої леді. 

@skynews

Watch the awkward moment US president-elect #DonaldTrump leaned in for a kiss with his wife #MelaniaTrump ahead of his #inauguration

♬ original sound - Sky News - Sky News

Тому найвпливовіше американське подружжя обмежилось "повітряним поцілунком", і Меланія залишилась задоволеною. Проте так не скажеш про Дональда Трампа. Він трохи скривився, але потім знову повернувся до святкування. Інтернет-користувачі були шоковані сімейною сценою.

  • Очевидно, що вона ніколи не зніме капелюха. Особливо в ліжку...
  • Вона вдягла той капелюх, щоб він не міг її торкнутися.
  • Я не бачу, що дружина любить його. Все лише заради грошей...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

Нагадаємо, що вдягнула Меланія Трамп на інавгурацію свого чоловіка. Також ми ділились головними правилами стилю першої леді США.

США Дональд Трамп президент Меланія Трамп інавгурація Трампа

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