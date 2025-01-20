Дональд Трамп не зміг поцілувати Меланію на інавгурації — смішне відео

Дональд Трамп поцілував Меланію Трамп. Фото: instagram/firstfamilytrumps

Незручний момент під час інавгурації 47-го американського президента Дональда Трампа розбурхав мережу. Прихильники американських лідерів здивовані холодними стосунками подружжя. Поцілунок республіканця з дружиною Меланією абсолютно не вдався.

Відео виклали в соцмережі.

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Під час інавгурації Дональд Трамп схотів цьомкнути свою дружину Меланію в щоку. Втім, між ними виникла непереборна перешкода — капелюшок першої леді.

Тому найвпливовіше американське подружжя обмежилось "повітряним поцілунком", і Меланія залишилась задоволеною. Проте так не скажеш про Дональда Трампа. Він трохи скривився, але потім знову повернувся до святкування. Інтернет-користувачі були шоковані сімейною сценою.

Очевидно, що вона ніколи не зніме капелюха. Особливо в ліжку...

Вона вдягла той капелюх, щоб він не міг її торкнутися.

Я не бачу, що дружина любить його. Все лише заради грошей...

Нагадаємо, що вдягнула Меланія Трамп на інавгурацію свого чоловіка. Також ми ділились головними правилами стилю першої леді США.