Дональд Трамп не смог поцеловать Меланию на инаугурации — смешное видео

Дональд Трамп поцеловал Меланию Трамп. Фото: instagram/firstfamilytrumps

Неудобный момент во время инаугурации 47-го американского президента Дональда Трампа взбудоражил сеть. Сторонники американских лидеров удивлены холодными отношениями супругов. Поцелуй республиканца с женой Меланией абсолютно не удался.

Видео выложили в соцсети.

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Дональд Трамп не смог поцеловать жену Меланию

Во время инаугурации Дональд Трамп захотел поцеловать свою жену Меланию в щеку. Впрочем, между ними возникла непреодолимая преграда — шляпка первой леди.

Поэтому самые влиятельные американские супруги ограничились "воздушным поцелуем", и Мелания осталась довольна. Однако так не скажешь о Дональде Трампе. Он немного скривился, но потом снова вернулся к празднованию. Интернет-пользователи были шокированы семейной сценой.

Очевидно, что она никогда не снимет шляпу. Особенно в постели...

Она надела эту шляпу, чтобы он не мог ее коснуться.

Я не вижу, что жена любит его. Все ради денег...

Напомним, что надела Мелания Трамп на инаугурацию своего мужа. Также мы делились главными правилами стиля первой леди США.