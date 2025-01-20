Дональд Трамп не смог поцеловать Меланию на инаугурации — смешное видео

Не дала — поцелуй Дональда и Мелании Трамп разорвал сеть
Неудобный момент во время инаугурации 47-го американского президента Дональда Трампа взбудоражил сеть. Сторонники американских лидеров удивлены холодными отношениями супругов. Поцелуй республиканца с женой Меланией абсолютно не удался.
Видео выложили в соцсети.
Дональд Трамп не смог поцеловать жену Меланию
@dailymail
Дональд Трамп и его жена Мелания имели ласковый момент, когда он вошел в церемонию инаугурации… Но его поцелуй, похоже, был прерван довольно большой шляпой Мелании’но. #donaldtrump #melaniatrump #trump #inauguration♬ оригинальный звук - Daily Mail
Во время инаугурации Дональд Трамп захотел поцеловать свою жену Меланию в щеку. Впрочем, между ними возникла непреодолимая преграда — шляпка первой леди.
@skynews
Смотрите неловкий момент, когда избранный президент США #DonaldTrump наклонился для поцелуя с женой #MelaniaTrump перед своей #inauguration♬ оригинальный звук - Sky News - Sky News
Поэтому самые влиятельные американские супруги ограничились "воздушным поцелуем", и Мелания осталась довольна. Однако так не скажешь о Дональде Трампе. Он немного скривился, но потом снова вернулся к празднованию. Интернет-пользователи были шокированы семейной сценой.
- Очевидно, что она никогда не снимет шляпу. Особенно в постели...
- Она надела эту шляпу, чтобы он не мог ее коснуться.
- Я не вижу, что жена любит его. Все ради денег...
Напомним, что надела Мелания Трамп на инаугурацию своего мужа. Также мы делились главными правилами стиля первой леди США.
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