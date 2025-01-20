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Не дала — поцелуй Дональда и Мелании Трамп разорвал сеть

20 января 2025 22:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Дональд Трамп не смог поцеловать Меланию на инаугурации — смешное видео
Дональд Трамп поцеловал Меланию Трамп. Фото: instagram/firstfamilytrumps
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Неудобный момент во время инаугурации 47-го американского президента Дональда Трампа взбудоражил сеть. Сторонники американских лидеров удивлены холодными отношениями супругов. Поцелуй республиканца с женой Меланией абсолютно не удался.

Видео выложили в соцсети. 

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Дональд Трамп не смог поцеловать жену Меланию

@dailymail

Дональд Трамп и его жена Мелания имели ласковый момент, когда он вошел в церемонию инаугурации… Но его поцелуй, похоже, был прерван довольно большой шляпой Мелании’но. #donaldtrump #melaniatrump #trump #inauguration

♬ оригинальный звук - Daily Mail

Во время инаугурации Дональд Трамп захотел поцеловать свою жену Меланию в щеку. Впрочем, между ними возникла непреодолимая преграда — шляпка первой леди.

@skynews

Смотрите неловкий момент, когда избранный президент США #DonaldTrump наклонился для поцелуя с женой #MelaniaTrump перед своей #inauguration

♬ оригинальный звук - Sky News - Sky News

Поэтому самые влиятельные американские супруги ограничились "воздушным поцелуем", и Мелания осталась довольна. Однако так не скажешь о Дональде Трампе. Он немного скривился, но потом снова вернулся к празднованию. Интернет-пользователи были шокированы семейной сценой.

  • Очевидно, что она никогда не снимет шляпу. Особенно в постели...
  • Она надела эту шляпу, чтобы он не мог ее коснуться.
  • Я не вижу, что жена любит его. Все ради денег...

Напомним, что надела Мелания Трамп на инаугурацию своего мужа. Также мы делились главными правилами стиля первой леди США.

США Дональд Трамп президент Мелания Трамп инаугурация Трампа

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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