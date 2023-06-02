Alyona Alyona висловилася про обстріл Києва – артистка розповіла жахливу історію

Українська реп– та хіп–хоп–артистка Alyona Alyona під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська реп– та хіп–хоп–виконавиця Alyona Alyona прокоментувала черговий злочин росіян. Популярна артистка висловилася про те, як росіяни обстріляли Київ, а також порушила тему закритих укриттів.

Відповідну публікацію Alyona Alyona розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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"КИЇВ ПІД ОБСТРІЛАМИ Чергова страшна ніч для України. Травень став місяцем, коли країна-терорист обстрілювала столицю майже кожної ночі та кожного дня. Сьогодні загинуло 2 дітей. В День захисту дітей! Ворог не припиняє демонструвати свій цинізм. В каруселі історія, яка особливо ранила душу: киянин Ярослав втратив свою дружину, коли та з дитиною йшла до укриття, яке в результаті було зачинене. Найстрашніше те, що людина цілеспрямовано хотіла потрапити до укриття, але їй просто не дали цього зробити", – написала Alyona Alyona.

Відома українська виконавиця в стилі репа та хіп–хопа також порушила тему бомбосховищ, які в деяких місцях закриті для людей. За словами Alyona Alyona, питання закритих укриттів на території України залишається відкритим.

Крім того, українська артистка вшанувала пам’ять всіх українців, які загинули через російську атаку. Також вона висловила свої співчуття всім близьким, які втратили рідних через обстріли.

Реп–артистка Alyona Alyona на марші вишиванок у Берліні. Фото: instagram.com/p/CsYFSlSNVvS/

"Питання закритих укриттів в країні, де проходять активні бойові дії, залишається відкритим. Чекаємо результатів слідства. Світла памʼять загиблим та співчуття їх родинам", – також додала українська реп–виконавиця.

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