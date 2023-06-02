Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Не дали этого сделать": Alyona Alyona рассказала о настоящей трагедии arrow

"Не дали этого сделать": Alyona Alyona рассказала о настоящей трагедии

2 июня 2023 13:28
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Alyona Alyona высказалась об обстреле Киева – артистка рассказала ужасную историю
Украинская рэп– и хип–хоп–артистка Alyona Alyona во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская рэп– и хип–хоп–исполнительница Alyona Alyona прокомментировала очередное преступление россиян. Популярная артистка высказалась о том, как россияне обстреляли Киев, а также подняла тему закрытых укрытий.

Соответствующую публикацию Alyona Alyona разместила на своей странице в Instagram.

Читайте также:

"КИЕВ ПОД ОБСТРЕЛАМИ Очередная страшная ночь для Украины. Май стал месяцем, когда страна-террорист обстреливала столицу почти каждую ночь и каждый день. Сегодня погибли 2 ребенка. В День защиты детей! Враг не прекращает демонстрировать свой цинизм. В карусели история, которая особенно ранила душу: киевлянин Ярослав потерял свою жену, когда та с ребенком шла к укрытию, которое в результате было закрыто. Самое страшное то, что человек целенаправленно хотел попасть к укрытию, но ему просто не дали этого сделать", – написала Alyona Alyona.

Известная украинская исполнительница в стиле рэпа и хип–хопа также подняла тему бомбоубежищ, которые в некоторых местах закрыты для людей. По словам Alyona Alyona, вопрос закрытых укрытий на территории Украины остается открытым.

Кроме того, украинская артистка почтила память всех украинцев, погибших из–за российской атаки. Также она выразила свои соболезнования всем близким, потерявшим родных из–за обстрелов.

Alyona Alyona
Рэп-артистка Alyona Alyona на марше вышиванок в Берлине. Фото: instagram.com/p/CsYFSlSNVvS/

"Вопрос закрытых укрытий в стране, где проходят активные боевые действия, остается открытым. Ждем результатов следствия. Светлая память погибшим и соболезнования их семьям", – также добавила украинская рэп–исполнительница.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская артистка Alyona Alyona показала архивные фото со своим отцом.

Ранее мы рассказывали о том, что рэп–исполнительница Alyona Alyona обратилась к украинцам.

Также мы сообщали, что украинская исполнительница Alyona Alyona показала себя без белья.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас