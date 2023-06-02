Alyona Alyona высказалась об обстреле Киева – артистка рассказала ужасную историю

Украинская рэп– и хип–хоп–артистка Alyona Alyona во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская рэп– и хип–хоп–исполнительница Alyona Alyona прокомментировала очередное преступление россиян. Популярная артистка высказалась о том, как россияне обстреляли Киев, а также подняла тему закрытых укрытий.

Соответствующую публикацию Alyona Alyona разместила на своей странице в Instagram.

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"КИЕВ ПОД ОБСТРЕЛАМИ Очередная страшная ночь для Украины. Май стал месяцем, когда страна-террорист обстреливала столицу почти каждую ночь и каждый день. Сегодня погибли 2 ребенка. В День защиты детей! Враг не прекращает демонстрировать свой цинизм. В карусели история, которая особенно ранила душу: киевлянин Ярослав потерял свою жену, когда та с ребенком шла к укрытию, которое в результате было закрыто. Самое страшное то, что человек целенаправленно хотел попасть к укрытию, но ему просто не дали этого сделать", – написала Alyona Alyona.

Известная украинская исполнительница в стиле рэпа и хип–хопа также подняла тему бомбоубежищ, которые в некоторых местах закрыты для людей. По словам Alyona Alyona, вопрос закрытых укрытий на территории Украины остается открытым.

Кроме того, украинская артистка почтила память всех украинцев, погибших из–за российской атаки. Также она выразила свои соболезнования всем близким, потерявшим родных из–за обстрелов.

Рэп-артистка Alyona Alyona на марше вышиванок в Берлине. Фото: instagram.com/p/CsYFSlSNVvS/

"Вопрос закрытых укрытий в стране, где проходят активные боевые действия, остается открытым. Ждем результатов следствия. Светлая память погибшим и соболезнования их семьям", – также добавила украинская рэп–исполнительница.

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