В яких фільмах та серіалах знімався Дональд Трамп — відео

Американський політик, бізнесмен Дональд Трамп. Фото: Reuters

Журнал TIME назвав новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа людиною року. Окрім політики та бізнесу, він активно знімався в кіно, серіалах та на телебаченні. Переважно в ролі самого себе.

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Фільмографія Дональда Трампа

Найвідоміша поява Трампа на кіноекранах відбулась в 1992 році. Тоді вийшла хітова комедія "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" режисера Кріса Коламбуса з Маколеєм Калкіним в головній ролі. Бізнесмен грав самого себе.

"Вони (знімальна група. — Ред.) орендували готель "Плаза" в Нью-Йорку, яким я володів на той час. Я був дуже зайнятий і не хотів цього робити. Вони були дуже милими, але, перш за все, наполегливими. Я погодився, а решта вже історія! Це маленьке камео (епізодична роль. — Ред.) злетіла як ракета, і фільм мав великий успіх, і досі має, особливо під час Різдва. Люди телефонують мені, коли це виходить в ефір", — заявив Трамп.

Стрічка з бюджетом у 20 млн доларів зібрала в прокаті понад 368 млн доларів. Втім дебют Трампа відбувся ще 1985 року. Тоді він знову ж таки зіграв самого себе в популярному телесеріалі "Джефферсони", який виходив на телеканалі CBS.

Побачили тоді ще бізнесмена і в культовому серіалі "Секс і місто" з Сарою Джессікою Паркер в головній ролі. Тоді Трампу дісталось невелике камео. В тій сцені була інша акторка, виконавиця ролі Саманти, Кім Кетролл.

А ось в стрічці "Маленькі негідники" режисерки Пенелопи Сфіріс, реліз якої відбувся 30 років тому, Дональд Трамп отримав роль. Мільярдер зіграв батька хлопчика Волдо. За сюжетом, група хлопчиків створили власний чоловічий клуб жінконенависників. Комедія стала успішною та зібрала понад 65 млн доларів в кінопрокаті.

До речі, у 2015 році Трамп міг зіграти роль президента США у фільмі "Акуляче торнадо 3", але він відмовився від ролі, щоб зосередитись на підготовці до реальних виборів президента. Так роль президента дісталась іншому мільярдеру — Марку К’юбану. А через півтора року після прем'єри фільму Дональд Трамп став 45-м президентом США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.