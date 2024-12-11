Збори ОСББ та Месьє Азнавур — гучні кінопрем'єри тижня

Блогер Михайло Лебіга у фільмі "Збори ОСББ". Фото: Instagram/osbb.film

Цього тижня в український кінопрокат виходять сім стрічок. Серед них, зокрема, комедія про ОСББ та мультфільм, головного героя якого озвучив американський актор Джонні Депп.

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Збори ОСББ (Україна)

В чатах багатоквартирних будинків про що тільки не пишуть. Але в рази жвавіша дискусія точиться, коли сусіди збираються разом. Цього разу на зборах ОСББ вирішили обговорити придбання генератора. Комусь важливо, щоб у квартирі було світло, комусь, аби працював ліфт — пріоритети у всіх різні.

У головних ролях: Євген Янович, Михайло Лебіга, Антоніна Хижняк, Ольга Сумська, Олександр Рудинський, Ніна Набока, Віктор Жданов.

Будинок нечисті (США, Аргентина)

Трилер та жахи зняв режисер Аріель Луке за сценарієм, який він написав спільно з Маріаною Фріас. За сюжетом, Емма потерпала від жорстокості вітчима довгі роки, аж нарешті змогла втекти від нього. Переїхавши у велике місто, дівчина швидко знайшла собі роботу. Дівчина влаштувалася доглядальницею до літньої жінки пані Бєлової, яка живе у старовинному занедбаному будинку.

З кожним новим днем атмосфера у приміщені ставала усе більш гнітючою. Дивні звуки, що долинали крізь стіни, зводили Емму з розуму. Дівчина почала сумніватися у тому, що вона бачить та чує, коли нарешті зрозуміла, що рятувати потрібно не лише свою психіку, а й власне життя.

У головних ролях: Клара Ковачич, Нікола Кент, Ліс Фернандес, Вірджинія Ломбардо, Жустина Себальос, Вікторія Арістегі.

Ера перевертнів (США)

Жахи та бойовик зняв режисер Стівен С. Міллер ("План втечі 2"), який також сам продюсував стрічку. За сюжетом, астрономічне явище Супермісяця зазвичай викликає зацікавлення у людей — адже Місяць надзвичайно яскравий та красивий. Минулого року така подія назавжди вселила жах у спогади людей. Кожна людина, на яку потрапило місячне сяйво, стала перевертнем.

Світло від Місяця активувало прихований ген, після чого й почалися страшні зміни в тілах багатьох людей. Тоді загинуло близько мільярда людей. У головних ролях: Френк Ґрілло, Катріна Ло, Ільфенеш Гадера.

Мати Христа (США, Велика Британія)

Суперзірки Ентоні Гопкінс і Ноа Коен знялися в історії неймовірного життя Діви Марії. Вона після божественного знамення про народження сина Божого була змушена тікати зі своїм чоловіком від переслідування римських легіонерів, яких наслав цар Ірод, стурбований пророцтвом про своє швидке падіння.

Ірод оголошує полювання на всіх немовлят держави. Марія та Йосип тікають у надії врятувати свого новонародженого сина Ісуса, якому судилося змінити хід людської історії.

Месьє Азнавур (Франція)

Біографічний фільм зняли Мехді Ідір та Гран Кор Маляд, які спільно писали сценарій та займалися режисурою. Вибір тих, хто працюватиме над його життєписом Азнавур зробив сам, незадовго до своєї смерті у 2018 році.

Допомагали збирати інформацію сини композитора. Обраний на головну роль Тагар Рахім провів сотні годин прослуховуючи записи Шарля Азнавура та наслідуючи його міміку й рухи. Окрему увагу приділили грі на фортепіано.

СуперТАТУСЬ (Бельгія, Франція)

Сімейна комедія є дебютною роботою коміка Леа Ландо на великому екрані. За сюжетом, у ролі батька Том завжди був не дуже переконливим і не часто проводив час зі своїм сином Габі. Та життя кидає нові виклики і віднедавна Том став опікуном свого сина.

У головних ролях: Ахмед Силла, Ізмаель Бангура, Забу Брайтман, Жульєн Пестель, Луіз Колдефі.

Джонні Пафф: Секретна місія (Іспанія, Італія)

Сімейний мультфільм знято режисером та сценаристом Нестором Ф. Деннісом за мотивами мультсеріалу про Джонні Паффа, який включав 250 серій та почав виходити у 2020 році. Події розгортаються у засніженому Тайгасвілі.

Посеред безкраїх снігів розважаються п’ятеро нерозлучних друзів, пташок-іпаток. Найзавзятіший із них — сміливий авантюрист Джонні Пафф. Разом із чотирма своїми друзями, такими ж як він невгамовними іпатками, Джонні протистоїть місцевому лиходію Отто фон Моржу. Актори дубляжу: Джонні Депп, Стефано Бруса.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві відбулася прем'єра комедії "Збори ОСББ". Також ми розповідали, що голлівудським акторам Анджеліні Джолі та Бреду Пітту пропонують кругленьку суму за спільну роль у кіно.