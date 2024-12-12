В каких фильмах и сериалах снимался Дональд Трамп — видео

Американский политик, бизнесмен Дональд Трамп. Фото: Reuters

Журнал TIME назвал новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа человеком года. Кроме политики и бизнеса, он активно снимался в кино, сериалах и на телевидении. Преимущественно в роли самого себя.

Новини.LIVE расскажет о проектах, в которых участвовал известный политик.

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Фильмография Дональда Трампа

Самое известное появление Трампа на киноэкранах произошло в 1992 году. Тогда вышла хитовая комедия "Один дома 2: Утерянный в Нью-Йорке" режиссера Криса Коламбуса с Маколеем Калкиным в главной роли. Бизнесмен играл самого себя.

"Они (съемочная группа. — Ред.) арендовали гостиницу "Плаза" в Нью-Йорке, которой я владел в то время. Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милыми, но, прежде всего, настойчивыми. Я согласился, а остальная уже история! Это маленькое камео (эпизодическая роль. — Ред.) взлетело как ракета, и фильм имел большой успех, до сих пор имеет, особенно во время Рождества. Люди звонят мне, когда это выходит в эфир", — заявил Трамп.

Лента с бюджетом в 20 млн долларов собрала в прокате более 368 млн долларов. Впрочем, дебют Трампа состоялся еще в 1985 году. Тогда он опять же сыграл самого себя в популярном телесериале "Джефферсоны", выходившем на телеканале CBS.

Увидели тогда еще бизнесмена и в культовом сериале "Секс и город" с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. Тогда Трампу досталось небольшое камео. В той сцене была другая актриса, исполнительница роли Саманты, Ким Кетролл.

А вот в ленте "Маленькие негодяи" режиссера Пенелопы Сфирис, релиз которой состоялся 30 лет назад, Дональд Трамп получил роль. Миллиардер сыграл отца мальчика Волдо. По сюжету, группа мальчиков создали собственный мужской клуб женоненавистников. Комедия стала успешной и собрала более 65 млн долларов в кинопрокате.

Кстати, в 2015 году Трамп мог сыграть роль президента США в фильме "Акулье торнадо 3", но он отказался от роли, чтобы сосредоточиться на подготовке к реальным выборам президента. Так роль президента досталась другому миллиардеру — Марку Кьюбану. А через полтора года после премьеры фильма Дональд Трамп стал 45-м президентом США.

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