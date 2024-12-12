Гонорари українські зірок на Новий рік — скільки заробляють артисти на свята

Не менше тисячі доларів — українські зірки назвали свої гонорари
Незабаром розпочнеться пора новорічних свят, а отже і корпоративів. Для артистів цей час особливо прибутковий, адже усі хочуть запросити на свою вечірку зіркового гостя.
Українські знаменитості розповіли в "Неймовірній правді про зірок", які гонорари просять за свої виступи.
Скільки заробляють українські зірки на Новий рік
Телеведучий В'ячеслав Соломка розповів, що його час на свята вже заброньований. Цього року шоумен проведе корпоратив у п'ятизірковому готелі в Карпатах. Гонорар Соломки за новорічну ніч становитиме більше одніє тисячі доларів, а на додаток ведучий отримає можливість тиждень безкоштовно відпочити на курорті.
Від тисячі євро за свою участь у корпоративі просить і блогер Андрій Черепущак, більш відомий за своїм псевдонімом "Галицька діва".
А ось телеведучий Нікіта Добринін за свою роботу бере значно більше. Аби шоумен провів новорічне свято, доведеться заплатити 10 тисяч доларів.
Гонорари співаків у святковий вечір також чималі. Так, Нікіта Кісельов заробляє за корпоратив від трьох до 10 тисяч доларів, залежно від обставин та локації.
За виступ Андрія Кравченка організаторам доведеться заплатити також чимало — мінімум шість тисяч умовних одиниць.
Співак MELOVIN також у новорічну ніч підвищує свій прайс. Вартість виступу артиста становить від 15 тисяч доларів і вище. Як пригадав MELOVIN, найбільший гонорар за усю кар'єру йому пропонувавлище 2018 року за корпоратив у росіян — 35 тисяч доларів. Однак артист відмовився від пропозиції.
Від 15 тисяч доларів також стартує ціна за виступ співака Міши Крупіна. Загалом артист бере за приватне свято до 20 тисяч доларів.
Бронзова призерка конкурсу "Євробачення-2024" Alyona Alyona у новорічну ніч також не працює задарма. Організаторам доведеться заплатити зірці до 20 тисяч доларів.
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