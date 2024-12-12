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Не менше тисячі доларів — українські зірки назвали свої гонорари

12 грудня 2024 04:00
Марія Покровська - Редактор
Гонорари українські зірок на Новий рік — скільки заробляють артисти на свята
Виступ MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official
Марія Покровська - Редактор

Незабаром розпочнеться пора новорічних свят, а отже і корпоративів. Для артистів цей час особливо прибутковий, адже усі хочуть запросити на свою вечірку зіркового гостя.

Українські знаменитості розповіли в "Неймовірній правді про зірок", які гонорари просять за свої виступи.

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Телеведучий В'ячеслав Соломка розповів, що його час на свята вже заброньований. Цього року шоумен проведе корпоратив у п'ятизірковому готелі в Карпатах. Гонорар Соломки за новорічну ніч становитиме більше одніє тисячі доларів, а на додаток ведучий отримає можливість тиждень безкоштовно відпочити на курорті.

В'ячеслав Соломка
В'ячеслав Соломка. Фото: instagram.com/v_solomka

Від тисячі євро за свою участь у корпоративі просить і блогер Андрій Черепущак, більш відомий за своїм псевдонімом "Галицька діва".

Андрій Черепущак. Фото:.instagram.com/cherepushchak_andriy
Андрій Черепущак. Фото: instagram.com/cherepushchak_andriy

А ось телеведучий Нікіта Добринін за свою роботу бере значно більше. Аби шоумен провів новорічне свято, доведеться заплатити 10 тисяч доларів.

Нікіта Добринін
Нікіта Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Гонорари співаків у святковий вечір також чималі. Так, Нікіта Кісельов заробляє за корпоратив від трьох до 10 тисяч доларів, залежно від обставин та локації.

Нікіта Кісельов
Нікіта Кісельов. Фото: instagram.com/nikitakiselov

За виступ Андрія Кравченка організаторам доведеться заплатити також чимало — мінімум шість тисяч умовних одиниць.

Андрій Кравченко
Андрій Кравченко. Фото: instagram.com/andrii_kravch

Співак MELOVIN також у новорічну ніч підвищує свій прайс. Вартість виступу артиста становить від 15 тисяч доларів і вище. Як пригадав MELOVIN, найбільший гонорар за усю кар'єру йому пропонувавлище 2018 року за корпоратив у росіян — 35 тисяч доларів. Однак артист відмовився від пропозиції.

MELOVIN
MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Від 15 тисяч доларів також стартує ціна за виступ співака Міши Крупіна. Загалом артист бере за приватне свято до 20 тисяч доларів.

Міша Крупін
Міша Крупін. Фото: instagram.com/mishakrupin1

Бронзова призерка конкурсу "Євробачення-2024" Alyona Alyona у новорічну ніч також не працює задарма. Організаторам доведеться заплатити зірці до 20 тисяч доларів.

Alyona Alyona
Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Раніше стало відомо, скільки за рік заробила олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх.

Також ми писали, якими статками може похизуватися співачка Аріани Гранде.

Alyona Alyona Melovin Нікіта Добринін Новий рік українські зірки гонорари

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