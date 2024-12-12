Гонорари українські зірок на Новий рік — скільки заробляють артисти на свята

Виступ MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Незабаром розпочнеться пора новорічних свят, а отже і корпоративів. Для артистів цей час особливо прибутковий, адже усі хочуть запросити на свою вечірку зіркового гостя.

Українські знаменитості розповіли в "Неймовірній правді про зірок", які гонорари просять за свої виступи.

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Телеведучий В'ячеслав Соломка розповів, що його час на свята вже заброньований. Цього року шоумен проведе корпоратив у п'ятизірковому готелі в Карпатах. Гонорар Соломки за новорічну ніч становитиме більше одніє тисячі доларів, а на додаток ведучий отримає можливість тиждень безкоштовно відпочити на курорті.

В'ячеслав Соломка. Фото: instagram.com/v_solomka

Від тисячі євро за свою участь у корпоративі просить і блогер Андрій Черепущак, більш відомий за своїм псевдонімом "Галицька діва".

Андрій Черепущак. Фото: instagram.com/cherepushchak_andriy

А ось телеведучий Нікіта Добринін за свою роботу бере значно більше. Аби шоумен провів новорічне свято, доведеться заплатити 10 тисяч доларів.

Нікіта Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Гонорари співаків у святковий вечір також чималі. Так, Нікіта Кісельов заробляє за корпоратив від трьох до 10 тисяч доларів, залежно від обставин та локації.

Нікіта Кісельов. Фото: instagram.com/nikitakiselov

За виступ Андрія Кравченка організаторам доведеться заплатити також чимало — мінімум шість тисяч умовних одиниць.

Андрій Кравченко. Фото: instagram.com/andrii_kravch

Співак MELOVIN також у новорічну ніч підвищує свій прайс. Вартість виступу артиста становить від 15 тисяч доларів і вище. Як пригадав MELOVIN, найбільший гонорар за усю кар'єру йому пропонувавлище 2018 року за корпоратив у росіян — 35 тисяч доларів. Однак артист відмовився від пропозиції.

MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

Від 15 тисяч доларів також стартує ціна за виступ співака Міши Крупіна. Загалом артист бере за приватне свято до 20 тисяч доларів.

Міша Крупін. Фото: instagram.com/mishakrupin1

Бронзова призерка конкурсу "Євробачення-2024" Alyona Alyona у новорічну ніч також не працює задарма. Організаторам доведеться заплатити зірці до 20 тисяч доларів.

Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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