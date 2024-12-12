Гонорары украинских звезд на Новый год — сколько зарабатывают артисты на праздники

Выступление MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

В скором времени начнется пора новогодних праздников, а значит и корпоративов. Для артистов это время особенно прибыльное, ведь все хотят пригласить на свою вечеринку звездного гостя.

Украинские знаменитости рассказали в "Невероятной правде о звездах", какие гонорары просят за свои выступления.

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Телеведущий Вячеслав Соломка рассказал, что его время на праздники уже забронировано. В этом году шоумен проведет корпоратив в пятизвездочном отеле в Карпатах. Гонорар Соломки за новогоднюю ночь составит более одной тысячи долларов, а в дополнение ведущий получит возможность неделю бесплатно отдохнуть на курорте.

Вячеслав Соломко.

От тысячи евро за свое участие в корпоративе просит и блогер Андрей Черепущак, более известный по своему псевдониму "Галицкая дива" .

Андрей Черепущак. Фото: instagram.com/cherepushchak_andriy

А вот телеведущий Никита Добрынин за свою работу берет гораздо больше, чтобы шоумен провел новогодний праздник придется заплатить 10 тысяч долларов.

Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Гонорары певцов в праздничный вечер тоже немалые. Так, Никита Киселев зарабатывает за корпоратив от трех до 10 тысяч долларов, в зависимости от обстоятельств и локации.

Никита Киселев Фото: instagram.com/nikitakiselov

За выступление Андрея Кравченко организаторам придется заплатить немало — минимум шесть тысяч условных единиц.

Андрей Кравченко Фото: instagram.com/andrii_kravch

Певец MELOVIN также в новогоднюю ночь повышает свой прайс. Стоимость выступления артиста составляет от 15 тысяч долларов и выше. Как вспомнил MELOVIN, самый большой гонорар за всю карьеру ему предлагали еще в 2018 году за корпоратив у россиян — 35 тысяч долларов. Однако артист отказался от предложения.

MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official

От 15 тысяч долларов также стартует цена за выступление певца Миши Крупина. В общей сложности артсит берет за частный праздник до 20 тысяч долларов.

Миша Крупин. Фото: instagram.com/mishakrupin1

Бронзовый призер конкурса "Евровидение-2024" Alyona Alyona в новогоднюю ночь также не работает за зря. Организаторам придется заплатить звезде до 20 тысяч долларов.

Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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