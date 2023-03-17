Не побачать тепер Юрмалу: Латвія заборонила в'їзд російським зірковим пропагандистам

Пропутінська співачка Надія Бабкіна

Західні країни продовжують підтримувати Україну у війні з окупантом. Латвія запровадила заборону на в'їзд ще для 35 громадян росії, серед яких відомі телеведучі, музиканти та актори.

Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ Латвії.

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Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс додав до "чорного списку" тих, хто підтримав російську військову агресію проти України. Це рішення узгоджене відповідно до другої частини статті 61 закону про імміграцію, яка передбачає заборону на в'їзд цих осіб до Латвії на невизначений термін.

До списку потрапили: співаки Ярослав Дронов (Shaman), Олександр Маршал, блогер Акім Апачов (Гасанов), співачки Наталія Качура, Надія Бабкіна, телеведуча Лєра Кудрявцева та інші пропутінські артисти, які неодноразово підтримували криваву політику кремля.

"Латвія рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну росії в Україні, яка триває вже понад рік і в якій щодня гинуть українські мирні громадяни та військові Збройних сил через жорстокі дії російських військових. Підтримка злочинів, вчинених кремлівським режимом, означає спільну відповідальність за злочини. Тому в’їзд таких осіб до Латвії неприпустимий", — зазначили у МЗС європейської країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінська зірка серіалу "Свати", акторка Олеся Железняк подумки звертається до Президента України Володимира Зеленського, вигадуючи вбивство своїх дітей. Також ми розповідали, що режисер та продюсер Алан Бадоєв прокоментував пісню путіністів, яку записали Надія Бабкіна, Shaman, Сергій Лазарєв та інші зіркові пропагандисти.