Не увидят теперь Юрмалу: Латвия запретила въезд российским звездным пропагандистам

Пропутинская певица Надежда Бабкина

Западные страны продолжают поддерживать Украину в войне с оккупантом. Латвия ввела запрет на въезд еще для 35 граждан россии, среди которых известные телеведущие, музыканты и актеры.

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Латвии.

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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс добавил в "черный список" тех, кто поддержал российскую военную агрессию против Украины. Это решение согласовано в соответствии со второй частью статьи 61 закона об иммиграции, предусматривающей запрет на въезд этих лиц в Латвию на неопределенный срок.

В список попали: певцы Ярослав Дронов (Shaman), Александр Маршал, блогер Аким Апачов (Гасанов), певицы Наталья Качура, Надежда Бабкина, телеведущая Лера Кудрявцева и другие пропутинские артисты, неоднократно поддерживавшие кровавую политику кремля.

"Латвия решительно осуждает непровоцированную и неоправданную войну россии в Украине, которая продолжается уже более года и в которой ежедневно гибнут украинские мирные граждане и военные Вооруженных сил из-за жестоких действий российских военных. Поддержка преступлений, совершенных кремлевским режимом, означает общую ответственность. Въезд таких лиц в Латвию недопустим", — отметили в МИД европейской страны.

Напомним, ранее мы писали, что пропутинская звезда сериала "Сваты", актриса Олеся Железняк мысленно обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, придумывая убийство своих детей. Также мы рассказывали, что режиссер и продюсер Алан Бадоев прокомментировал песню путинистов, которую записали Надежда Бабкина, Shaman, Сергей Лазарев и другие звездные пропагандисты.