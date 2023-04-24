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Співак Melovin продає знешкоджену російську ракету, щоб зібрати кошти для ЗСУ

24 квітня 2023 19:48
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Співак Melovin продає знешкоджену російську ракету, щоб зібрати кошти для ЗСУ
Український півак та учасник конкурсу "Євробачення-2018" Melovin. Фото: Instagram/melovin_official
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Співак Melovin, який наприкінці минулого року потрапив в ДТП та отримав численні травми, знову взявся до справи та активно допомагає ЗСУ. Співак проводить благодійні концерти та збирає кошти для наших захисників.

Нещодавно у своєму Instagram музикант приголомшив новиною про те, що "у нього є ракета". Виявилося, що вона справжня. Новини.LIVE дізналися про деталі цієї дивовижної історії.

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Співак Melovin вирішив розповісти підписникам про те, як змінилося його життя за останній рік. Він заявив, що, перш за все, перестав "офігівати". 

"Українці зібрали на супутник, українці за тиждень закривають збори на дрони, авто, важкі і дорогі ремонти... ну і ще: українці продають російські ракети. Ну тобто це я продаю. Як від серця відриваю!", — повідомив співак.

Melovin пропонує придбати у нього справжню знешкоджену російську ракету, а на вилучені гроші він планує "підігнати коней та крил" нашій армії.  

"Вона летіла сюди за нашими душами, а стала сувеніром. Хорошим сувеніром — таке і у дворі поставити приємно, і подарувати — не гріх", — каже Melovin.

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