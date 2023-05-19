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"Не ср*л бы на одном огороде": Melovin признался, кого он считает предателем

19 мая 2023 12:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Melovin рассказал, кого он считает предателем – певец признался, кто эти звезды
Украинский артист Melovin во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский исполнитель, композитор и бывший участник песенного конкурса "Евровидение" Melovin дал откровенное интервью. Популярный певец рассказал о том, что он думает об украинских звездах, изменивших свое мнение из–за войны, а также назвал тех, с кем не будет выступать на одной сцене.

Соответствующее заявление Melovin сделал во время интервью каналу "РОЗМОВА" в YouTube.

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Популярный артист рассказал о том, что нужно делать с теми артистами, кто "переобулся" на фоне войны. По словам Melovin, это настоящая измена для украинского народа.

"Что делать с этими артистами? Ничего. В бан и забыли. Оно уже умерло и перегорело. Такие артисты не меняются. Знаешь, это как измена в отношениях – если человек изменил, то это сделает это и во второй раз", – утверждает известный украинский исполнитель.

Меловин
Украинский певец Melovin во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также он отметил, с кем он никогда не будет выступать на одной сцене из–за войны в Украине. Речь идет о певицах Светлане Лободе и Вере Брежневе, которые помогали украинскому народу в условиях военных действий, которые начали российские войска.

"Я давно уже говорил, что никогда бы не сделал то, что делали они. Это на их совести. Но я не знаю, как примет эту ситуацию народ. Что касается меня, то я просто артист – пишу музыку и занимаюсь своими делами. Но и у меня есть несколько звезд, с которыми я принципиально выступать не буду. С некоторыми я бы даже не ср*л на одном огороде", – также добавил молодой украинский исполнитель и продюсер.

Напомним, мы писали о том, что известный украинский исполнитель Melovin попал в серьезное ДТП.

Ранее мы рассказывали о том, что популярный певец Melovin сделал кавер на песню российской певицы Аллы Пугачевой.

Также мы сообщали о том, что известный артист Melovin обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

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