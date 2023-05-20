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Не відчуваю смороду РФ: Макаревич жорстко розкритикував росіян

20 травня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Не відчуваю смороду РФ: Макаревич жорстко розкритикував росіян
Співак Андрій Макаревич. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, жорстко "пройшовся" по росіянах. Назвав їх відповідним словом. Це стало реакцією на результати опитування одного з пропагандистських ЗМІ РФ. В ньому запитували, чи готові росіяни бачити Макаревича знову. 

Макаревич обурився і нагадав, що чого не запитали, чи хоче повернутися в Росію сам артист. Про це, зокрема, йшлося в інтерв'ю російській артистці Тетяні Лазарєвій, яка також не підтримує загарбницьку війну Росії проти України.

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Андрій Макаревич зараз активно виступає з концертами за кордоном. При цьому зізнається, що не готовий їхати з виступами для тих, хто є прихильником кровожерливої путінської війни. 

"По-перше я люблю концерти, по-друге це цікаво, По-третє потрібно ж заробляти якось. Нічого не змінилося. Просто я більше не відчуваю того смороду, який поширений в Росії", — каже Макаревич.

Артист також сподівається, що колись це "підтявкуюче г*мно" зміниться.

"Лопне ця влада. Це все питання часу, як каже наш президент. І це все підтявкуюче г*мно затихне", — зазначив лідер групи "Машина времени".

Макаревич і війна в Україні

Від початку повномасштабної війни російський музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич підтримує Україну та засуджує політику Кремля. 69-річний артист робить "гострі" публікації у соцмережах та співає про криваву політику путіна.  

Зараз Макаревич з родиною живе в Ізраїлі.

Нагадаємо, на одному з концертів артист заспівав про окупанта, який бере участь у війні, яку в росії й досі називають "спеціальною воєнною операцією".

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