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Не чувствую зловония: Макаревич жестко раскритиковал россиян

20 мая 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Не чувствую зловония: Макаревич жестко раскритиковал россиян
Певец Андрей Макаревич. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич жестко "прошелся" по россиянам. Назвал их соответствующим словом. Такова была его реакция на результаты опроса одного из пропагандистских СМИ РФ. В нем спрашивали, готовы ли россияне видеть Макаревича снова.

Макаревич возмутился и напомнил, что не спросили, хочет ли вернуться в Россию сам артист. Об этом, в частности, говорилось в интервью российской артистке Татьяне Лазаревой, также не поддерживающей захватническую войну России против Украины.

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Андрей Макаревич сейчас активно выступает с концертами за границей. При этом признается, что не готов ехать с выступлениями для тех, кто является сторонником кровожадной путинской войны.

"Во-первых я люблю концерты, во-вторых это интересно, в-третьих нужно же зарабатывать как-то. Ничего не изменилось. Просто я больше не чувствую зловония, который распространен в России", — говорит Макаревич.

Артист также надеется, что когда-то это "подгавкивающее г*мно" изменится.

"Лопнет эта власть. Это весь вопрос времени, как говорит наш президент. И это все погавкивающее г*мно затихнет", — отметил лидер группы "Машина времени".

Макаревич и война в Украине

С начала полномасштабной войны российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поддерживает Украину и осуждает политику Кремля. 69-летний артист делает "острые" публикации в соцсетях и поет о кровавой политике Путина.

Сейчас Макаревич живет с семьей в Израиле.

Напомним, на одном из концертов артист спел об участвующем в войне оккупанте, которую в России до сих пор называют "специальной военной операцией".

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