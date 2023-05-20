Не чувствую зловония: Макаревич жестко раскритиковал россиян

Певец Андрей Макаревич. Фото: российские СМИ

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич жестко "прошелся" по россиянам. Назвал их соответствующим словом. Такова была его реакция на результаты опроса одного из пропагандистских СМИ РФ. В нем спрашивали, готовы ли россияне видеть Макаревича снова.

Макаревич возмутился и напомнил, что не спросили, хочет ли вернуться в Россию сам артист. Об этом, в частности, говорилось в интервью российской артистке Татьяне Лазаревой, также не поддерживающей захватническую войну России против Украины.

Читайте также:

Андрей Макаревич сейчас активно выступает с концертами за границей. При этом признается, что не готов ехать с выступлениями для тех, кто является сторонником кровожадной путинской войны.

"Во-первых я люблю концерты, во-вторых это интересно, в-третьих нужно же зарабатывать как-то. Ничего не изменилось. Просто я больше не чувствую зловония, который распространен в России", — говорит Макаревич.

Артист также надеется, что когда-то это "подгавкивающее г*мно" изменится.

"Лопнет эта власть. Это весь вопрос времени, как говорит наш президент. И это все погавкивающее г*мно затихнет", — отметил лидер группы "Машина времени".

Макаревич и война в Украине

С начала полномасштабной войны российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич поддерживает Украину и осуждает политику Кремля. 69-летний артист делает "острые" публикации в соцсетях и поет о кровавой политике Путина.

Сейчас Макаревич живет с семьей в Израиле.

Напомним, на одном из концертов артист спел об участвующем в войне оккупанте, которую в России до сих пор называют "специальной военной операцией".