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"Не відчував подібне": "Людина–павук" Том Голланд про проблеми з психікою

16 травня 2023 13:44
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Том Голланд розповів про проблеми із психічним здоров'ям – актор зробив відверте зізнання
Зірка "Людини–павука" Том Голланд під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молодий англійський актор та головний герой фільму від кіновсесвіту Marvel "Людина–павук" Том Голланд відверто розповів про свої проблеми зі здоров’ям. Популярний актор зізнався, що в нього були проблеми із психічним здоров’ям через свою роль у міні–серіалі.

Про це повідомляє портал "Deadline"

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Досить часто молодий актор грає позитивних героїв у різних фільмах, але останнім часом це змінилося. Нещодавно Том Голланд зіграв головного героя міні–серіалу Apple TV+ "Переповнена кімната", який страждає від розладу особистості.

Том Холланд
Зірка Marvel Том Голланд у міні–серіалі "Переповнена кімната". Фото: скріншот з YouTube

За основу цього серіалу був взятий документальний роман Деніела Кіза "Множинні уми Біллі Міллігана", де розповідається про реальну людину, яка має 24 особистості. Відомо, що у 70–х роках Міллігана звинуватили в кількох злочинах, але через його захворювання з нього зняли всі звинувачення.

Том Голланд, який зіграв головну роль у фільмі "Людина–павук" від Marvel, зізнався, що одного разу він ледве зміг відокремити себе від героя у цьому міні–серіалі.

"Я тоді був дома і засмутився, коли усвідомив це, і я подумав: "Зараз я поголю голову. Мені потрібно поголити голову, тому що мені потрібно позбавитися цього персонажа". Але оскільки був розпал зйомок, я звичайно ж вирішив цього не робити... Але я ніколи до цього не відчував щось подібне раніше", – зізнався актор.

Том Холланд
Актор Том Голланд під час прочитання коментарів на його адресу. Фото: скріншот з YouTube

Також Том Голланд звернувся до фахівців, з якими він свого часу працював через своє ментальне здоров’я, та до акторки Саши Лейн, яка є його колегою в серіалі. За словами актора, ці люди допомогли йому справитися з деякими складними моментами під час зйомок.

Крім того, зірка Marvel додав, що він добре знає можливі проблеми зі здоров’ям під час зйомок, оскільки він багато разів знімався у бойовиках. Через проблеми актор також вирішив видалити соціальні мережі, які "сильно давлять" на нього.

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