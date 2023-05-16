Том Холланд рассказал о проблемах с психическим здоровьем – актер сделал откровенное признание

Звезда "Человека–паука" Том Холланд во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодой английский актер и главный герой фильма от киновселенной Marvel "Человек–паук" Том Холланд откровенно рассказал о своих проблемах со здоровьем. Популярный актер признался, что у него были проблемы с психическим здоровьем из–за своей роли в мини–сериале.

Об этом сообщает портал "Deadline"

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Зачастую молодой актер играет положительных героев в разных фильмах, но в последнее время это изменилось. Недавно Том Холланд сыграл главного героя мини–сериала Apple TV+ "Переполненная комната", страдающего расстройством личности.

Звезда Marvel Том Холланд в мини–сериале "Переполненная комната". Фото: скриншот с YouTube

За основу этого сериала был взят документальный роман Дэниела Киза "Множественные умы Билли Миллигана", где рассказывается о реальном человеке, имеющем 24 личности. Известно, что в 70–х годах Миллигана обвинили в нескольких преступлениях, но из–за его заболевания с него сняли все обвинения.

Том Холланд, сыгравший главную роль в фильме "Человек–паук" от Marvel, признался, что однажды он едва смог отделить себя от героя в этом мини–сериале.

"Я тогда был дома и расстроился, когда осознал это, и я подумал: "Сейчас я побрею голову. Мне нужно побрить голову, потому что мне нужно избавиться от этого персонажа". Но поскольку был разгар съемок, я конечно же решил этого не делать... Но я никогда до этого не чувствовал что–то подобное раньше", – признался актер.

Актер Том Холланд во время прочтения комментариев в его адрес. Фото: скриншот с YouTube

Также Том Холланд обратился к специалистам, с которыми он в свое время работал из–за своего ментального здоровья, и к актрисе Саше Лейн, которая является его коллегой в сериале. По словам актера, эти люди помогли ему справиться с некоторыми сложными моментами во время съемок.

Кроме того, звезда Marvel добавила, что он хорошо знает возможные проблемы со здоровьем во время съемок, поскольку он много раз снимался в боевиках. Из–за проблем актер также решил удалить социальные сети, которые "сильно давят" на него.

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