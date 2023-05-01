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"Не вірте": дружина Григорія Решетника розкрила секрет стрункої фігури після трьох пологів

1 травня 2023 12:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дружина Григорія Решетника показала кадри з тренажерної зали – справжній приклад
Український ведучий Григорій Решетник з дружиною Христиною на фотосесії. Фото: Instagram
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода дружина українського телеведучого та ведучого шоу "Холостяк" та "Холостячка" Григорія Решетника Христина показала відео з тренажерної зали. Жінка показала, як вона тренується, щоб повернутися до своєї ідеальної фігури після народження трьох дітей.

Відповідні кадри Христина Решетник розмістила в своєму профілі в соціальній мережі Instagram.

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Молода дружина відомого в Україні телеведучого вирішила поступово повертатися до тієї фігури, яку вона мала до трьох пологів. Тому Христина почала ходити до тренажерної зали, щоб знову стати стрункою та мати розкішну фігуру.

"Генетика Не вірте в тонку/широку кістку. Без праці над собою, нічого не буде я це зрозуміла. Працювати, і не тільки в залі, - тільки тоді буде результат складно, але, що поробиш)) #маматрьохсинів має завжди бути в тонусі", – написала Христина Решетник.

Численні користувачі мережі не змогли промовчати та почали висловлювати свою думку про зовнішній вигляд жінки та про те, як вона займається спортом у тренажерній залі. Підписники Христини Решетник залишили свої коментарі під кадрами в тренажерній залі.

"Треба присідати коли торкаєшся до гантелі, для цього і резинка. Це має бути кардіо + сідниці вправа. Не правильне виконання", "Ви суперова а за генетику я особисто чую все життя)) не зважаючи що постійно займаюся )) спорт це все", "Ви, як завжди - надихаєте", "Ви приклад для багатьох", – висловилися люди в коментарях під публікацією Христини Решетник.

Коментарі зі сторінки Христини Решетник
Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Христини Решетник
Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Христини Решетник
Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скріншот з Instagram 

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Григорій Решетник показав рідних синів.

Раніше ми розповідали, що дружина Григорія Решетника Христина показала свою розкішну фігуру.

Також ми повідомляли про те, що ведучий Григорій Решетник показав, як відзначив свій день народження.

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