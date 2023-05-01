Жена Григория Решетника показала кадры с тренажерного зала – настоящий пример

Украинский ведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной на фотосессии. Фото: Instagram

Молодая жена украинского телеведущего и ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина показала видео из тренажерного зала. Женщина показала, как она тренируется, чтобы вернуться к своей идеальной фигуре после рождения троих детей.

Соответствующие кадры Кристина Решетник разместила в своем профиле в социальной сети Instagram.

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Молодая жена известного в Украине телеведущего решила постепенно возвращаться к той фигуре, которая у нее была до трех родов. Поэтому Кристина начала ходить в тренажерный зал, чтобы снова стать стройной и иметь роскошную фигуру.

"Генетика Не верьте в тонкую/широкую кость. Без труда над собой, ничего не будет я это поняла. Работать, и не только в зале, - только тогда будет результат сложно, но, что поделаешь)) #маматрехсин должен всегда быть в тонусе", – написала Кристина Решетник.

Многочисленные пользователи сети не смогли умолчать и начали высказывать свое мнение о внешнем виде женщины и о том, как она занимается спортом в тренажерном зале. Подписчики Кристины Решетник оставили свои комментарии под кадрами в тренажерном зале.

"Нужно приседать когда прикасаешься к гантели, для этого и резинка. Это должно быть кардио + ягодицы упражнение. Не правильное исполнение", "Вы суперовая а за генетику я лично слышу всю жизнь)) несмотря на то, что постоянно занимаюсь )) спорт это все", "Вы, как всегда - вдохновляете", "Вы пример для многих", – высказались люди в комментариях под публикацией Кристины Решетник.

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Григорий Решетник показал родных сыновей.

Ранее мы рассказывали, что жена Григория Решетника Кристина показала свою роскошную фигуру.

Также мы сообщали о том, что ведущий Григорий Решетник показал, как отметил свой день рождения.