Григорій Решетник показав свою сім'ю – п'ять хлопчиків та не однієї дівчинки

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Ведучий романтичних проєктів "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник поділився сімейним кадром. Український телеведучий показав, скільки в його батьків онуків, а також показав рідну сестру, яка чекає на ще одну дитину.

Відповідну фотографію Григорій Решетник розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"У наших з рідною сестричкою @kopytina_kate батьків 5 онуків Як думаєте, хто наступний", – написав під фотографією сім’ї український телеведучий Григорій Решетник.

Шанувальники популярного ведучого не змогли пройти повз, щоб нічого не сказати про фотографію Григорія Решетника. Люди, які побачили кількість хлопчиків на фотографії, одразу ж почали відповідати на питання ведучого та залишати безліч коментарів під сімейним знімком ведучого.

"Ещё 6 пацанов и будет собственная футбольная команда, будет девочка", "Традиції звичайно гарно і своя футбольна команда теж, та все ж серед цих чудових хлопчаків ну дуже гармонійно буде виглядати дівчинка", "Думаю, що буде шостий внук! Ваша родина спеціалізується по хлопчиках? Зрештою саме головне, щоб здоровенький малюк родився!", "Яка у вас гарна сестричка! Дуже схожа на цьому фото на Сашу з останнього сезону Холостяка. Думаю, характер в вашої сестри кращий Будьте всі здорові та щасливі! Якщо що, то я за наступну дівчинку! Ну має буду в цьому роду маленька принцеса. Скільки можна народжувати наступних холостяків ?!", – написали користувачі мережі та шанувальники ведучого.

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Григорія Решетника. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український ведучий Григорій Решетник емоційно висловився про дистанційне навчання у дітей.

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