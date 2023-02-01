Тріумф українців на Міжнародному цирковому фестивалі у Монте-Карло

Неймовірний тріумф: українців відзначили на Міжнародному цирковому фестивалі у Монте-Карло
У Монте-Карло (район Князівства Монако) відбувся ювілейний 45-й Міжнародний цирковий фестиваль. Одночасно пройшов і 10-й фестиваль New Generation. Ці події — одні з найпрестижніших на світовій цирковій арені. Вони збирають найкращих циркових артистів із різних країн.
Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.
-
Росатом знизив майже на 50% зарплати колаборантам на Запорізькій АЕС
-
Підробляли COVID-сертифікати і документи призовників: на Хмельниччині судитимуть злочинну групу
-
СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів
-
Еліна Світоліна закликала не допускати росіян та білорусів до Олімпіади-2024
-
Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО
-
Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр
-
Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу
-
Подоляк звинуватив Ілона Маска у допомозі російській пропаганді
-
День обшуків: генпрокурор розповів, скільки чиновників сьогодні отримали підозри
-
Знижка 50% на оплату комуналки: хто має право та які умови
Деталі
Після дворічної перерви через пандемію COVID-19 фестиваль видався справді унікальним. Адже цирк завжди демонструє межі можливостей людини й дарує радість спілкування та єдності, чого так не вистачало за попередній рік всім людям на планеті. Крім того, вперше у журі та серед учасників фестивалю не була представлена країна-терорист росія, через чітку позицію організаторів щодо війни в Україні.
"Радий, що така унікальна подія пройшла без країни-агресора. Адже ми неодноразово наголошували, що мистецтво — це зброя й росія не має бути представлена у світі через ті страждання, які вона несе українцям. Ми пишаємось нашими артистами, які попри все з успіхом представляють нашу країну у світі. Також ми вдячні за підтримку України організаторам та всім причетним до грандіозного свята циркового мистецтва у Монако", — сказав Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.
Представників українського циркового мистецтва у Монако приймали особливо тепло. Вони отримали чимало нагород, зокрема:
- Олексій Грігоров та Марина Главатских родом з Луганська — срібний "Клоун", спеціальний приз Міжнародної спортивної асоціації
- Вікторія Дзюба — срібний "Клоун", приз міста Монако
- Клоун група Equivokee — спеціальний приз Джеремо Медрано
- Театр Бінго під керівництвом Ірини Герман — бронзовий "Клоун", спеціальний приз від "Meilleur Costume", приз від готелю Колумбус "Монте Карло", Премія "Друзі Швейцарського цирку"
- Амелія Білик — золотий "Клоун" дитячої генерації, приз глядацьких симпатій
- Софія Гречко — срібний "Клоун" дитячої генерації, спеціальний приз принцеси Антуанетти, приз дитячого журі, приз міста Монако, спеціальний приз Міжнародної спортивної асоціації
- Владислава Нараєва — срібний "Клоун" дитячої генерації, спеціальний приз від асоціації композиторів.
Про фестиваль
З дня свого заснування князем Реньє III у 1974 році Міжнародний цирковий фестиваль у Монте-Карло щороку нагороджує іноземних артистів цирку. Жонглери, повітряні акробати, фокусники та інші артисти виборюють золотого, срібного та бронзового "Клоуна".
Після смерті князя у 2005 році традицію продовжила його дочка принцеса Стефанія. Також у 2012 році принцеса Стефанія вирішила заснувати зі своєю дочкою, Полін Дюкрюе, фестиваль New Generation — цирковий конкурс для молодих артистів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що український фільм "Будинок зі скалок" про дітей, які живуть біля лінії фронту, номіновано на премію "Оскар".