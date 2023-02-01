Тріумф українців на Міжнародному цирковому фестивалі у Монте-Карло

Українці на Міжнародному цирковому фестивалі у Монте-Карло

У Монте-Карло (район Князівства Монако) відбувся ювілейний 45-й Міжнародний цирковий фестиваль. Одночасно пройшов і 10-й фестиваль New Generation. Ці події — одні з найпрестижніших на світовій цирковій арені. Вони збирають найкращих циркових артистів із різних країн.

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Деталі

Після дворічної перерви через пандемію COVID-19 фестиваль видався справді унікальним. Адже цирк завжди демонструє межі можливостей людини й дарує радість спілкування та єдності, чого так не вистачало за попередній рік всім людям на планеті. Крім того, вперше у журі та серед учасників фестивалю не була представлена країна-терорист росія, через чітку позицію організаторів щодо війни в Україні.

"Радий, що така унікальна подія пройшла без країни-агресора. Адже ми неодноразово наголошували, що мистецтво — це зброя й росія не має бути представлена у світі через ті страждання, які вона несе українцям. Ми пишаємось нашими артистами, які попри все з успіхом представляють нашу країну у світі. Також ми вдячні за підтримку України організаторам та всім причетним до грандіозного свята циркового мистецтва у Монако", — сказав Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

Представників українського циркового мистецтва у Монако приймали особливо тепло. Вони отримали чимало нагород, зокрема:

Олексій Грігоров та Марина Главатских родом з Луганська — срібний "Клоун", спеціальний приз Міжнародної спортивної асоціації

Вікторія Дзюба — срібний "Клоун", приз міста Монако

Клоун група Equivokee — спеціальний приз Джеремо Медрано

Театр Бінго під керівництвом Ірини Герман — бронзовий "Клоун", спеціальний приз від "Meilleur Costume", приз від готелю Колумбус "Монте Карло", Премія "Друзі Швейцарського цирку"

Амелія Білик — золотий "Клоун" дитячої генерації, приз глядацьких симпатій

Софія Гречко — срібний "Клоун" дитячої генерації, спеціальний приз принцеси Антуанетти, приз дитячого журі, приз міста Монако, спеціальний приз Міжнародної спортивної асоціації

Владислава Нараєва — срібний "Клоун" дитячої генерації, спеціальний приз від асоціації композиторів.

Про фестиваль

З дня свого заснування князем Реньє III у 1974 році Міжнародний цирковий фестиваль у Монте-Карло щороку нагороджує іноземних артистів цирку. Жонглери, повітряні акробати, фокусники та інші артисти виборюють золотого, срібного та бронзового "Клоуна".

Після смерті князя у 2005 році традицію продовжила його дочка принцеса Стефанія. Також у 2012 році принцеса Стефанія вирішила заснувати зі своєю дочкою, Полін Дюкрюе, фестиваль New Generation — цирковий конкурс для молодих артистів.

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