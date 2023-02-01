Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Неймовірний тріумф: українців відзначили на Міжнародному цирковому фестивалі у Монте-Карло arrow

Неймовірний тріумф: українців відзначили на Міжнародному цирковому фестивалі у Монте-Карло

1 лютого 2023 18:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тріумф українців на Міжнародному цирковому фестивалі у Монте-Карло
Українці на Міжнародному цирковому фестивалі у Монте-Карло
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Монте-Карло (район Князівства Монако) відбувся ювілейний 45-й Міжнародний цирковий фестиваль. Одночасно пройшов і 10-й фестиваль New Generation. Ці події — одні з найпрестижніших на світовій цирковій арені. Вони збирають найкращих циркових артистів із різних країн. 

Про це йдеться на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України.

Читайте також:

Деталі 

Після дворічної перерви через пандемію COVID-19 фестиваль видався справді унікальним. Адже цирк завжди демонструє межі можливостей людини й дарує радість спілкування та єдності, чого так не вистачало за попередній рік всім людям на планеті. Крім того, вперше у журі та серед учасників фестивалю не була представлена країна-терорист росія, через чітку позицію організаторів щодо війни в Україні.

"Радий, що така унікальна подія пройшла без країни-агресора. Адже ми неодноразово наголошували, що мистецтво — це зброя й росія не має бути представлена у світі через ті страждання, які вона несе українцям. Ми пишаємось нашими артистами, які попри все з успіхом представляють нашу країну у світі. Також ми вдячні за підтримку України організаторам та всім причетним до грандіозного свята циркового мистецтва у Монако", — сказав Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. 

Представників українського циркового мистецтва у Монако приймали особливо тепло. Вони отримали чимало нагород, зокрема:

  • Олексій Грігоров та Марина Главатских родом з Луганська — срібний "Клоун", спеціальний приз Міжнародної спортивної асоціації
  • Вікторія Дзюба — срібний "Клоун", приз міста Монако
  • Клоун група Equivokee — спеціальний приз Джеремо Медрано
  • Театр Бінго  під керівництвом Ірини Герман — бронзовий "Клоун", спеціальний приз від "Meilleur Costume", приз від готелю Колумбус "Монте Карло", Премія "Друзі Швейцарського цирку"
  • Амелія Білик — золотий "Клоун" дитячої генерації, приз глядацьких симпатій 
  • Софія Гречко — срібний "Клоун" дитячої генерації, спеціальний приз принцеси Антуанетти, приз дитячого журі, приз міста Монако, спеціальний приз Міжнародної спортивної асоціації
  • Владислава Нараєва — срібний "Клоун" дитячої генерації, спеціальний приз від асоціації композиторів.

Про фестиваль

З дня свого заснування князем Реньє III у 1974 році Міжнародний цирковий фестиваль у Монте-Карло щороку нагороджує іноземних артистів цирку. Жонглери, повітряні акробати, фокусники та інші артисти виборюють золотого, срібного та бронзового "Клоуна".

Після смерті князя у 2005 році традицію продовжила його дочка принцеса Стефанія. Також у 2012 році принцеса Стефанія вирішила заснувати зі своєю дочкою, Полін Дюкрюе, фестиваль New Generation — цирковий конкурс для молодих артистів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український фільм "Будинок зі скалок" про дітей, які живуть біля лінії фронту, номіновано на премію "Оскар".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:41 Одесит подав позов за використання його фото у Facebook: суд зобов'язав "Київстар" знайти порушника

19:20 Росатом знизив майже на 50% зарплати колаборантам на Запорізькій АЕС

19:18 Підробляли COVID-сертифікати і документи призовників: на Хмельниччині судитимуть злочинну групу

Новина з відео

19:14 СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

19:11 Еліна Світоліна закликала не допускати росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:10 Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

18:50 Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

18:45 Подоляк звинуватив Ілона Маска у допомозі російській пропаганді

18:40 День обшуків: генпрокурор розповів, скільки чиновників сьогодні отримали підозри

Новина з відео

19:14 СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

Ексклюзив

19:10 Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:40 KAZKA та MONATIK запалили на благодійному аукціоні, де вдалося зібрати 1 мільйон гривень: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Новина з відео

15:20 Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

16:38 Як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації

Актуальне по темі

None 1 Лютий 19:41

Одесит подав позов за використання його фото у Facebook: суд зобов'язав "Київстар" знайти порушника

None 1 Лютий 18:52

Росатом знизив майже на 50% зарплати колаборантам на Запорізькій АЕС

None 1 Лютий 19:19

Підробляли COVID-сертифікати і документи призовників: на Хмельниччині судитимуть злочинну групу

None 1 Лютий 19:14

СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB