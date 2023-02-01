Триумф украинцев на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло

Невероятный триумф: украинцев отметили на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло
В Монте-Карло (район Княжества Монако) состоялся юбилейный 45-й Международный цирковой фестиваль. Одновременно прошел и 10-й фестиваль New Generation. Эти события — одни из самых престижных на мировой цирковой арене. Они собирают лучших цирковых артистов из разных стран.
Об этом идет речь на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.
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Подробности
После двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 фестиваль оказался действительно уникальным. Ведь цирк всегда демонстрирует пределы возможностей человека и дарит радость общения и единства, чего не хватало за предыдущий год всем людям на планете. Кроме того, впервые в жюри и среди участников фестиваля не была представлена страна-террорист россия, из-за четкой позиции организаторов войны в Украине.
"Рад, что такое уникальное событие прошло без страны-агрессора. Ведь мы неоднократно отмечали, что искусство — это оружие, и россия не должна быть представлена в мире из-за страданий, которые она несет украинцам. Мы гордимся нашими артистами, которые, несмотря ни на что, с успехом представляют нашу страну в мире. Также мы благодарны за поддержку Украины организаторам и всем причастным к грандиозному празднику циркового искусства в Монако", — сказал Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.
Представители украинского циркового искусства в Монако принимали особенно тепло. Они получили немало наград, в частности:
- Алексей Григоров и Марина Главатских родом из Луганска — серебряный "Клоун", специальный приз Международной спортивной ассоциации
- Виктория Дзюба — серебряный "Клоун", приз города Монако
- Клоун группа Equivokee — специальный приз Джеремо Медрано
- Театр Бинго под руководством Ирины Герман — бронзовый "Клоун", специальный приз от "Meilleur Costume", приз от отеля Колумбус "Монте Карло", Премия "Друзья Швейцарского цирка"
- Амелия Билык — золотой "Клоун" детской генерации, приз зрительских симпатий
- София Гречко — серебряный "Клоун" детской генерации, специальный приз принцессы Антуанетты, приз детского жюри, приз города Монако, специальный приз Международной спортивной ассоциации
- Владислава Нараева — серебряный "Клоун" детской генерации, специальный приз от ассоциации композиторов.
О фестивале
Со дня основания князем Ренье III в 1974 году Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло ежегодно награждает иностранных артистов цирка. Жонглеры, воздушные акробаты, фокусники и другие артисты борются за золотой, серебряный и бронзовый "Клоун".
После смерти князя в 2005 году традицию продолжила его дочь принцесса Стефания. Также в 2012 году принцесса Стефания решила основать со своей дочерью, Полин Дюкрюэ, фестиваль New Generation — цирковой конкурс для молодых артистов.
Напомним, ранее мы писали, что украинский фильм "Дом из заноз" о детях, живущих у линии фронта, номинирован на премию "Оскар".