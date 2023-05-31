Непридатна для життя: ворожі дрони пошкодили квартиру сестри Камалії

Одна з пошкоджених квартир в Києві внаслідок атаки дронів. Фото: Reuters

Під час чергової ворожої атаки 30 травня у Голосіївському районі столиці сталося загоряння у багатоповерхівці. На жаль, одна людина загинула. Співачка Камалія (KAMALIYA) шокувала підписників новиною, що саме в цьому будинку живе її двоюрідна сестра.

Про це артистка повідомила у своєму Instagram.

Читайте також:

Подробиці

Понад добу співачка не виходила на зв’язок з підписниками. Камалія пояснила, що в той час, як всі публікували фото та відео з місця чергового теракту росіян, вона плакала від щастя. Бо в той момент родина її родички не була у квартирі.

"Звичайно, від вибухової хвилі вилетіло скло з вікон, і навіть поплавились віконні рами, два верхні поверхи повністю зруйновані. Будинок — непридатний до життя, сподіваюсь відремонтують. Найжахливіше — загинула людина", — написала Камалія.

Співачка опублікувала фото, на якому видно, що на ліжку родички розкидані уламки скла з вікна.

Пошкоджена квартира сестри Камалії в Києві.Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Нагадаємо, раніше ми писали, де пропонують жити людям пошкодженої багатоповерхівки. Також ми розповідали реакцію мешканців цього будинку на ворожу атаку.