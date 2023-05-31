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Непригодна для жизни: вражеские дроны повредили квартиру сестры Камалии

31 мая 2023 16:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Непригодна для жизни: вражеские дроны повредили квартиру сестры Камалии
Одна из поврежденных квартир в Киеве в результате атаки дронов. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во время очередной вражеской атаки 30 мая в Голосеевском районе столицы произошло возгорание многоэтажки. К сожалению, один человек погиб. Певица Камалия (KAMALIYA) шокировала подписчиков новостью, что именно в этом доме живет ее двоюродная сестра.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

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Подробности

Более суток певица не выходила на связь с подписчиками. Камалия объяснила, что в то время как все публиковали фото и видео с места очередного теракта россиян, она плакала от счастья. Так как в тот момент семья ее родственницы не была в квартире.

"Конечно, от взрывной волны вылетело стекло из окон, и даже поплавились оконные рамы, два верхних этажа полностью разрушены. Дом — непригоден к жизни, надеюсь отремонтируют. Самое ужасное — погиб человек", написала Камалия.

Певица опубликовала фото, на котором видно, что на кровати родственницы разбросаны обломки стекла из окна.

Повреждена квартира сестры Камалии в Киеве. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали, где предлагают жить людям поврежденной многоэтажки. Также мы рассказывали реакцию жильцов этого дома на вражескую атаку.

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