Непригодна для жизни: вражеские дроны повредили квартиру сестры Камалии
Во время очередной вражеской атаки 30 мая в Голосеевском районе столицы произошло возгорание многоэтажки. К сожалению, один человек погиб. Певица Камалия (KAMALIYA) шокировала подписчиков новостью, что именно в этом доме живет ее двоюродная сестра.
Об этом артистка сообщила в своем Instagram.
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Более суток певица не выходила на связь с подписчиками. Камалия объяснила, что в то время как все публиковали фото и видео с места очередного теракта россиян, она плакала от счастья. Так как в тот момент семья ее родственницы не была в квартире.
"Конечно, от взрывной волны вылетело стекло из окон, и даже поплавились оконные рамы, два верхних этажа полностью разрушены. Дом — непригоден к жизни, надеюсь отремонтируют. Самое ужасное — погиб человек", — написала Камалия.
Певица опубликовала фото, на котором видно, что на кровати родственницы разбросаны обломки стекла из окна.
Напомним, ранее мы писали, где предлагают жить людям поврежденной многоэтажки. Также мы рассказывали реакцию жильцов этого дома на вражескую атаку.