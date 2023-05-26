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Камалія показала, як підтримала доньок, які живуть з чоловіком Захуром у Лондоні

26 травня 2023 09:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Камалія показала, як підтримала доньок, які живуть з чоловіком Захуром у Лондоні
Камалія та її доньки. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно співачка Камалія (KAMALIYA) приголомшила заявою про розлучення з чоловіком, пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Їхні доньки, дев'ятирічні Арабелла та Мірабелла залишились жити з батьком в Лондоні (Велика Британія). Саме до них після святкування свого дня народження у Франції прилетіла Камалія. 

Відповідну публікацію співачка зробила у своєму Instagram.

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Подробиці 

Попри розлучення, Камалія та Захур продовжують проводити час разом. Після святково-романтичного вікенду на Лазурному узбережжі у Каннах та дефіле на червоній доріжці міжнародного кінофестивалю, зіркова пара повернулась до Лондона. А все аби підтримати Арабеллу та Мірабеллу.

"Як же небагато потрібно дітям для щастя. Це коли мама разом з татом прийшли підтримати їх виступ на шкільному концерті. Щастя є", — зізналась Камалія. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Більше фото та відео з концерту доньок у школі Камалія пообіцяла опублікувати пізніше. Саме через освіту Арабелла та Мірабелла не повертаються до України. Камалія та Захур вирішили, що дівчата продовжать навчатися в Києві лише тоді, коли школи почнуть працювати офлайн

"Онлайн-навчання абсолютно не ефективне, діти повинні відвідувати школу", — зауважила напередодні співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловік Камалії, з яким вона розлучається, влаштував їй сюрприз в Каннах. Також ми розповідали, як Камалія святкувала своє 46-річчя.

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