Netflix опубликовал трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

Настоящий подарок ко дню всех влюбленных подготовила стриминговая компания Netflix. Она опубликовала первый трейлер спин-оффа сериала "Бриджертоны" под названием "Королева Шарлотта: История Бриджертонов", а также объявила дату премьеры.

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"Королева Шарлотта: История Бриджертона" рассказывает о приходе Шарлотты к власти и ее монументальном браке с королем Георгом. Трейлер приглашает зрителей в "историю, с которой все началось", показывая проблески романа Шарлотты и Джорджа.

Премьера запланирована на 4 мая, всего за несколько дней до коронации Чарльза III. Отметим, что сериал "Бриджертоны" был продлен до четвертого сезона. Между тем, Netflix еще не объявил, когда состоится премьера третьего сезона.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix представил первый тизер спиноффа сериала "Бумажный дом". Также мы рассказывали, какие сериалы стали самыми популярными в 2022 году.