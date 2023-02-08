Перший тизер спіноффа серіалу Паперовий будинок від Netflix

Кадри з телесеріалу "Паперовий будинок"

Стрімінгова платформа Netflix підготувала багато сюрпризів для шанувальників деяких серіалів та фільмів. Так, наприклад, вже цього року відбудеться прем’єра спіноффу іспанського трилера "Паперовий будинок".

У своїх соцмережах стрімінгова платформа опублікувала перший тізер майбутнього серіалу.

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Новий серіал "Паперовий будинок. Берлін" розкаже про ранні роки персонажа Андреса де Фонольоси на прізвисько Берлін. Ще на форумі Netflix Tudum у 2022 році виконавець ролі Берліна Педро Алонсо та шоураннер Алекс Пінья коротко охарактеризували майбутній спінофф.

"Це буде подорож у золоті роки персонажа. Коли він крав по всій Європі та був шалено закоханий", — розповів Пінья.

Втім, по першому тізеру шанувальникам шоу стає зрозумілим, що Берлін буде робити свої справи не німецькій столиці, а у світовій столиці кохані — Парижі. Вихід нового серіалу заплановано на грудень цього року.

Визнання серіалу "Паперовий будинок"

Отримав кілька нагород, зокрема міжнародну премію "Еммі" за найкращий драматичний серіал. Шоу також відзначили критики за його складний сюжет, міжособистісні драми, режисуру та спробу впровадити інновації в іспанське телебачення. Італійська антифашистська пісня Bella ciao, яка звучить кілька разів протягом усього серіалу, стала літнім хітом по всій Європі у 2018 році.

Шоу стало найпопулярнішим неангломовним серіалом та одним із найпопулярніших серіалів загалом на Netflix, викликавши особливий резонанс у глядачів із Середземномор'я, Європи та Латинської Америки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що платформа Twitch заблокувала серіал, який створив штучний інтелект. Також ми писали, що студія "Квартал 95" презентувала новий сезон сатирично-патріотичного серіалу "Бункер", в якому висміюється керівництво країни-терориста та головні пропагандисти.