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Netflix показав фрагмент із третього сезону серіалу "Відьмак"

18 червня 2023 12:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Netflix показав фрагмент із третього сезону серіалу "Відьмак"
Фрагмент з серіалу "Відьмак". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На щорічній презентації Tudum стримінгової платформи Netflix показали офіційний кліп із третього сезону серіалу "Відьмак", який стане останнім для 40-річного англійського актора Генрі Кавелла. 

Відео доступне на YouTube каналі Netflix.

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Подробиці 

У нових серіях популярного шоу адаптують книгу "Година презирства" письменника Анджея Сапковського. У ній Геральт, Єнніфер і Цирі стикаються з Братством магів, Нільфгаардом та ельфами. У трихвилинному кліпі трійця показує навички чарівництва, рукопашного бою та володіння мечем.

Третій сезон "Відьмака" продюсери розділили на дві частини. Перші епізоди вийдуть на Netflix 29 червня, а інші — 27 липня. З четвертого сезону Генрі Кавелла на знімальному майданчику замінить колишній чоловік співачки Майлі Сайрус, австралійський актор Ліам Гемсворт. 

Напередодні шоуранер та продюсерка серіалу "Відьмак" Лорен Гісрік розповіла, що спочатку третій сезон не опрацьовували як останній для Генрі Кавілла. Проте члени знімальної групи все одно хочуть переконатися, що гідно вшанують внесок британського актора і належним чином проводять його з шоу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що художниця з Бразилії звинуватила Netflix у крадіжці її сюжету. Також ми розповідали, що голлівудський актор шведського походження Дольф Лундгрен приєднався до акторського складу спінофу серіалу "Відьмак".

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