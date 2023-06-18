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Netflix показал фрагмент из третьего сезона сериала "Ведьмак"

18 июня 2023 12:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Netflix показал фрагмент из третьего сезона сериала "Ведьмак"
Фрагмент из сериала "Ведьмак". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На ежегодной презентации Tudum стриминговой платформы Netflix показали официальный клип из третьего сезона сериала "Ведьмак", который станет последним для 40-летнего английского актера Генри Кавелла.

Видео доступно на YouTube канале Netflix.

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Подробности

В новых сериях популярного шоу адаптируют книгу "Час презрения" писателя Анджея Сапковского. В нем Геральт, Еннифер и Цири сталкиваются с Братством магов, Нильфгаардом и эльфами. В трехминутном клипе троица показывает навыки волшебства, рукопашного боя и владения мечом.

Третий сезон "Ведьмака" продюсеры разделили на две части. Первые эпизоды выйдут на Netflix 29 июня, а вторые — 27 июля. С четвертого сезона Генри Кавелла на съемочной площадке заменит бывший муж певицы Майли Сайрус, австралийский актер Лиам Хемсворт.

Накануне шоуранер и продюсер сериала "Ведьмак" Лорен Гисрик рассказала, что сначала третий сезон не прорабатывали как последний для Генри Кавилла. Однако члены съемочной группы все равно хотят убедиться, что достойно отметят вклад британского актера и должным образом проводят его с шоу.

Напомним, ранее мы писали, что художница из Бразилии обвинила Netflix в краже ее сюжета. Также мы рассказывали, что голливудский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен присоединился к актерскому составу спинофа сериала "Ведьмак".

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