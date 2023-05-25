Дольф Лундгрен, який бореться з онкологією, знімається в спінофі "Відьмака"
Голлівудський актор шведського походження Дольф Лундгрен приєднався до акторського складу спінофу серіалу "Відьмак" від стрімінгової платформи Netflix.
Про це повідомляє видання Redanian Intelligence.
Подробиці
Проєкт під робочою назвою Riff Raff вже знімається в Південній Африці. Лундгрен виконує у серіалі одну з ключову роль. Кого саме грає 65-річний актор, не уточнюється.
Новий серіал розповість про групу підлітків, які стали жертвами війни Нільфґарда за завоювання континенту. Їхні шляхи мають перетнутися з Цірі у фіналі третього сезону "Відьмака".
Спіноф розповість про події, які передували сюжету основного серіалу. З нього можна буде дізнатися історію банди підлітків. Шестеро неповнолітніх злодіїв задумали своє найбільше пограбування. За сюжетом вони зібралися обікрасти найнебезпечніше злочинне угруповання в королівстві.
Згідно з даними джерел, видання припускає, що Лундгрену могла дістатися роль злого найманця Лео Бонарта — лідера того найнебезпечнішого угруповання, в протистояння з яким вступлять молоді герої. Якщо це так, Лундгрен, швидше за все, з'явиться й в третьому сезоні "Відьмака".
Нагадаємо, раніше ми писали, як упродовж восьми років Дольф Лундгрен бореться з онкологією. Також ми розповідали, що Netflix анонсував реаліті-шоу "Гра в кальмара" з великим призовим фондом.