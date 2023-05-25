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Дольф Лундгрен, який бореться з онкологією, знімається в спінофі "Відьмака"

25 травня 2023 20:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дольф Лундгрен, який бореться з онкологією, знімається в спінофі "Відьмака"
Герой серіалу "Відьмак" та Дольф Лундгрен. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудський актор шведського походження Дольф Лундгрен приєднався до акторського складу спінофу серіалу "Відьмак" від стрімінгової платформи Netflix.

Про це повідомляє видання Redanian Intelligence.

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Подробиці

Проєкт під робочою назвою Riff Raff вже знімається в Південній Африці. Лундгрен виконує у серіалі одну з ключову роль. Кого саме грає 65-річний актор, не уточнюється.

Новий серіал розповість про групу підлітків, які стали жертвами війни Нільфґарда за завоювання континенту. Їхні шляхи мають перетнутися з Цірі у фіналі третього сезону "Відьмака".

Спіноф розповість про події, які передували сюжету основного серіалу. З нього можна буде дізнатися історію банди підлітків. Шестеро неповнолітніх злодіїв задумали своє найбільше пограбування. За сюжетом вони зібралися обікрасти найнебезпечніше злочинне угруповання в королівстві.

Згідно з даними джерел, видання припускає, що Лундгрену могла дістатися роль злого найманця Лео Бонарта — лідера того найнебезпечнішого угруповання, в протистояння з яким вступлять молоді герої. Якщо це так, Лундгрен, швидше за все, з'явиться й в третьому сезоні "Відьмака".

Нагадаємо, раніше ми писали, як упродовж восьми років Дольф Лундгрен бореться з онкологією. Також ми розповідали, що Netflix анонсував реаліті-шоу "Гра в кальмара" з великим призовим фондом.

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