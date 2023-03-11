Німецьке медіа змушувало телеведучу Кароліну Ашіон робити фейкові сюжети про війну

Телеведуча Кароліна Ашіон

Фейковими сюжетами та кривавою кремлівською пропагандою на телеканалах росії нікого не здивуєш. Втім, медіабізнес навіть в європейських дружніх до України країнах інколи неприємно дивує своєю редакційною політикою.

Про власний досвід співпраці з німецькими телеканалами в Instagram розповіла телеведуча Кароліна Ашіон, яка повернулась до України.

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На початку березня минулого року, в розпал повномасштабної війни, Кароліна виїхала з України до Німеччини і знайшла там роботу на телебаченні. Згодом вона презентувала новий формат новин українською на RTL.news, ntv.de та YouTube.

"Для мене велика честь працювати для українського народу. Я дуже вдячна за допомогу Німеччини. Я хочу бути максимально корисною. Я хочу інформувати людей", — зауважила тоді Ашіон в ефірі RTL.news.

Втім, по поверненню до України Кароліна шокувала заявою, що редакція одного з телеканалів схиляла її робити фейкові сюжети про війну в України.

"Таких епізодів було декілька. І найяскравіший стався в Києві, під час мого відрядження. Мої німецькі колеги їхали з чітким редакційним завданням — отримати сюжет, в якому українці начебто втомилися від війни і тому готові, аби керівництво країни сіло за стіл переговорів з рашою. І мої буквально стинання про те, що це неможливо і ви не знайдете жодного українця з такою думкою, нікого не обходили. Так ми і приїхали до Києва", — розповіла Ашіон.

Все закінчилося скандалом, сльозами Кароліни, істерикою продюсера, який бігав навколо буса і кричав у слухавку шеф-редактору в Німеччині: "Вона некерована! Вона не хоче робити те, що нам потрібно". У підсумку телеведуча записала нейтральну підводку з першого дублю і всі роз’їхались по своїм локаціям перебування.

Пропрацювавши ще кілька місяців на німецькому телебаченні, 47-річна телеведуча повернулась до України. Про свої поточні плани Кароліна Ашіон не розповіла.

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