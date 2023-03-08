Українці вимагають виключення фільму Тома Круза з премії "Оскар" через російського олігарха

Кадр з фільму "Топ Ґан: Меверік"

Вже наприкінці цього тижня у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США) відбудеться 95-та церемонія вручення нагород за найвищі досягнення у кіноіндустрії — премія "Оскар". Один з претендентів на нагороди, фільм "Топ Ґан: Меверік" з Томом Крузом у головній ролі опинився в епіцентрі скандалу.

Про це повідомляється на сайті неурядової організації "Світовий конгрес українців" (СКУ).

Деталі

СКУ висловив серйозну стурбованість впливом росії на голлівудську кіноіндустрію. Напередодні, видання LA Times повідомило, що фільм "Топ Ґан: Меверік" фінансував російський олігарх Дмитро Риболовлєв, який потрапив під санкції України.

Риболовлєв є одним із найбагатших російських олігархів і відомим близьким другом і бізнес-партнером Юрія Трутнєва, віцепрем'єр-міністра рф. За словами СКУ, впродовж десятиліття олігарх був найбільшим бізнес-партнером президента білорусі олександра лукашенка, зокрема, в експорті продуктів калійної промисловості, підживлюючи його авторитарний режим грошовими потоками.

Риболовлєв потрапив під кримінальне розслідування у Монако, Франції та Швейцарії за ймовірну корупцію, як тільки почав скуповувати активи за межами росії.

"Фінансування Риболовлєвим "Топ Ґан: Меверік" не було оприлюднено, і є вагомі підстави вважати, що участь олігарха могла призвести до цензури з боку кремля. На відміну від оригінального фільму, у стрічці немає прямого чи опосередкованого посилання на росію. Навряд чи це збіг. Голлівуд повинен бути пильним і прозорим щодо використання російських грошей для прокремлівської цензури в майбутньому", — йдеться в заяві.

Що вимагає СКУ від премії "Оскар"

відхилити фільми з будь-якими прямими чи непрямими інвестиціями російських олігархів або інших учасників геноцидної війни росії проти України

переглянути відповідність "Топ Ґан: Меверік" до участі у 95-й церемонії вручення премії "Оскар"

виступити з різкою заявою на цьогорічній церемонії нагородження, засудивши війну росії проти України та будь-які спроби вплинути на Голлівуд та американське суспільство

Відзначимо, що Том Круз також виступив в ролі одного з продюсерів стрічки. Фільм став одним з найуспішніших за касовими зборами за останні роки. Бокс-офіс "Топ Ґан: Меверік" склав півтора мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про номінантів, які претендують на статуетки цьогорічної премії "Оскар". Також ми розповідали, що фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, увійшов у номінацію "Найкращий документальний фільм".